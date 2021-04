Kickl: I bin also a "Selbstüberhöher über alle Menschen"?

Hofer: Wer sagt des?



Kickl: Na, du! Oder steht dos vielleicht nit in deinem Tweet?

Hofer: I hab kane Namen genannt.



Kickl: A jeder waaß, dass du mi gmaant hast! Weil i selbstverständlich a gegen a Maskenpflicht im Parlament bin. Wie übrigens alle aus unserer Fraktion. Dos freie Mandat is schon was Feines, gell?

Hofer: Freies Mandat kann oba net bedeuten, dass ma anstecken derf, wen ma will. Des is net frei, des is asozial.



Kickl: Öh Wie lang bist du in der Partei? Asozial war doch immer scho unser Kernkompetenz.

Hofer: Und was is mit dem Haimbuchner?