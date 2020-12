Franz Schellhorn: Vom Gastarbeiterkind zum Milliardär

Sind sehr erfolgreiche und sehr wohlhabende Menschen ehrlich zu sich selbst, dann wissen sie auch, dass ihre Leistung allein nie gereicht hätte. Viele erbringen große Leistungen, ohne je zu Ruhm und Reichtum zu kommen. Ihnen fehlt das Glück, das andere haben. Wie Uğur Şahin. Zuerst mit einem aufmerksamen Nachbarn, dann mit seiner Frau, Özlem Türeci. Auch sie ist das Kind türkischer Migranten, beide wachsen wenige Hundert Kilometer voneinander entfernt in Deutschland auf. Sie ist die Tochter eines Chirurgen, er der Sohn eines Ford-Arbeiters. Sie promoviert in Molekularbiologie, er in Immunologie. Kennengelernt haben sie einander in einem Krankenhaus im Saarland. Ihre Forschungsschwerpunkte passen perfekt zueinander und bilden die Grundlage für ihre Krebsforschung, deren Erkenntnisse sie später für die Entwicklung des Covid-Impfstoffs nutzen sollten.

Allerdings wäre das alles nichts ohne die US-Wissenschafterin Katalin Karikó, einer weiteren Migrantin. Einem Porträt der „NY Post“ zufolge flieht die gebürtige Ungarin im Alter von 30 Jahren vor den Kommunisten in die USA. Mit 1200 Dollar, die sie im Teddybären ihrer Tochter versteckt. Sie gilt als Pionierin auf dem Gebiet der mRNA-Forschung. Eine Technologie, die auch „Software des Lebens“ genannt wird. Injiziert werden nicht tote Viren, vielmehr werden Körperzellen instruiert, wie sie das Virus ausschalten können. Eine Technologie, auf die Karikós Vorgesetzte von der University of Pennsylvania nicht viel geben. Im Gegensatz zu Şahin, der sie nach Mainz holt. In den USA versteht das kaum jemand. „Ein Kollege lachte mich aus, er sagte: ‚Diese Firma hat ja nicht einmal eine Website‘“, wie Karikó von der „NY Post“ zitiert wird. Heute bräuchte sie auch keine mehr, das Unternehmen ist mittlerweile weltberühmt.