Vorigen Mittwoch hat sich Bemerkenswertes zugetragen: Am Nominierungsparteitag in Birmingham wandte sich Theresa May, die Führerin der britischen Tories und Erbin Margaret Thatchers, mit klaren Worten an ihr Parteivolk. Der Staat müsse die freie Marktwirtschaft „reparieren“, wenn diese nicht funktioniere. In Großbritannien solle „die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden“. Ihre Attacke auf Unternehmen, die auf Kosten der Mitarbeiter überzogene Dividenden bezahlen, unterstrich sie drastisch: „Ich warne Sie, so kann das nicht mehr weitergehen!“