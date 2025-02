Szenenwechsel zu einem anderen Interview zum Thema Standort: Entsetzt über das Scheitern der Verhandlungen von FPÖ und ÖVP zeigt sich IV-Präsident Georg Knill im „Kurier“ und reduziert die Gründe für das Scheitern auf eine „Postendiskussion“, um der ÖVP in weiterer Folge das „Staatstragende“ abzusprechen. Inhalte scheinen kein Hindernis aus dieser Perspektive gewesen zu sein. In der „Presse“ resümiert Knill später, dass die ÖVP und FPÖ in Steuerfragen „Wort gehalten“ hätten und die gefundenen Positionen zum Wirtschaftsstandort „positiv“ waren. Kein voreiliges Missverständnis: Das Eintreten der IV für Steuersenkungen ist ihre legitime Aufgabe. Aber ist es die einzige?

Ja, die aktuelle Lage für die Industrie ist herausfordernd: kumulierende Krisen, wachsende geo-politische Unsicherheit für eine exportorientierte Wirtschaft. „Eine strukturelle Krise“, wie der Präsident des Fiskalrats Christoph Badelt Ende 2024 in der „ZIB 2“ analysiert hat. Es besteht kein Zweifel, wir brauchen eine strategisch weitsichtige Standort-politik. Doch wie? Christoph Badelt benennt die zentralen Handlungsfelder im Jänner so: Digitalisierung, Energiepolitik und Arbeitskräfte.

Da war doch mehr? Tage vor den oben zitierten Interviews hatte Ursula Plassnik in der „Presse“ gefragt: „Macht Kickl Österreich zum Geisterfahrer in der EU?“ Und im „Standard“: „Kickl will mit seinen Spießgesellen von den rechtsnationalen Patrioten für Europa nichts weniger als die Rückabwicklung der europäischen Integration.“Jener europäischen Integration, die Österreich auf die europäische Überholspur in die erste Wohlstandsreihe gebracht hat. Es braucht angesichts der Krisen wohl mehr wirtschaftliche Offenheit auf unserem Kontinent als eine mutwillige Zerstörung des gemeinsamen Haus Europa.

Und: Sind progressive Bildungspolitik, nachhaltige Energiepolitik, inklusive Sozialpolitik, Rechtsstaat, unabhängiger Journalismus auf einmal keine Standortfragen mehr? Was ist das? Gesamtverantwortungsbewusstlosigkeit? Politik mit Excel-Tabelle und Quartalshorizont? Alle denken an sich, nur ich denke an mich?

Es bricht jedenfalls mit einer guten Tradition: Die österreichische Industriellenvereinigung hat sich über Jahrzehnte dadurch ausgezeichnet, dass sie einen umfassenden Blick auf Standortfragen hatte.

Sie hat ihren beträchtlichen Einfluss auf die jeweilige Regierungspolitik danach ausgerichtet: Die IV war Vorreiterin im Einsatz für eine progressive Bildungspolitik. Sie hat immer eine klare proeuropäische Position vertreten. Die IV war unter den Pionierinnen in Sachen CSR. Für eine aktive Einwanderungs- und Integrationspolitik wurde auch mit NGOs auf Augenhöhe nach echten Lösungen und nicht bloß symbolischen Handlungen gesucht.