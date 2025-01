Zumindest an der (amerikanischen) Börse waren die letzten beiden Jahre ein Fall für die Geschichtsbücher: Der breite S&P 500 Index hat zwei Jahre in Folge jeweils deutlich über 20 Prozent zugelegt. Laut dem Vermögensverwalter BlackRock liegt die Wahrscheinlichkeit für eine derart starke Performance bei unter zehn Prozent. Die Chance, dass die Wall Street das Kunststück ein drittes Jahr in Folge wiederholen kann, beträgt aber unter drei Prozent.

Wenn wir also im neuen Jahr kleinere Brötchen an der Börse backen, muss das nicht zwangsläufig eine schlechte Nachricht sein. Die Rückkehr zu Kursbewegungen, wie sie dem langjährigen Schnitt entsprechen, könnte als notwendige, heilsame Konsolidierung in einem eventuell etwas überhitzten Markt angesehen werden. Und: In den USA hat sich die Rallye im Vorjahr deutlich verbreitert. Haben die großen Tech-Werte, die Magnificent Seven, im ersten Halbjahr 2024 noch 60 Prozent zum Indexanstieg im S&P beigetragen, sank dieser Anteil in der zweiten Jahreshälfte auf weniger als 25 Prozent. Damit sind auch schon ein paar Pflöcke für das neue Jahr eingeschlagen. Die meisten Häuser gehen heuer von einem etwas bescheideneren Indexanstieg aus, an dem aber auch mehr Sektoren partizipieren können.

Was der Stimmung an der Wall Street auf alle Fälle gutgetan hat, war der rasche und eindeutige Wahlsieg von Donald Trump. Man verspricht sich Impulse in Form von Steuersenkungen und Erleichterungen beim Thema Regulierung. In diesem Zusammenhang sollte 2025 auch ein gutes Jahr für Übernahmen und Börsengänge werden. Auch die Krypto-Währungen ließen sich von der Euphorie anstecken, Bitcoin sprang erstmals über die magische Marke von 100.000 Dollar. Hier gilt Trump ebenfalls als Hoffnungsträger, möchte er doch eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA anlegen und die Rahmenbedingungen für den Handel mit Krypto-Währungen erleichtern.

Was könnte die Party stören? Da wäre einmal das leidige Thema Inflation. Die US-Notenbank hat im Dezember zwar eine weitere Zinssenkung vorgenommen, dabei aber klargemacht, dass man sich mit weiteren Schritten jetzt etwas Zeit lassen werde. Die von Donald Trump in Aussicht genommenen Maßnahmen wie Steuersenkungen und Importzölle sollten die Inflation jedenfalls anheizen, was weitere geldpolitische Lockerungen sicher erschwert. Der Rentenmarkt hat auf diesen Umstand jedenfalls schon reagiert und die Performance der US-Staatsanleihen nach unten gedrückt.