So machte Frau Merkel ihren Trip zu Erdogan in einer denkbar ungünstigen Situation. Dieser setzt gegenüber den Kurden wieder voll auf Krieg. Um die Pressefreiheit in der Türkei kann es schlechter nicht stehen. Die Opposition wird wie nie zuvor diffamiert und behindert. Und am 1. November sind Parlamentswahlen: Da will sich Erdogan jene absolute Mehrheit zurückholen, die er beim Urnengang im Juni verloren hat. Der hohe Besuch aus Deutschland ist zweifellos eine direkte Wahlhilfe für Erdogan.