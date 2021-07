Dieser hatte in ihren Augen auch allzu foul gespielt: Als der Islamische Staat IS sich anschickte, die syrisch-kurdische Stadt Kobane an der Grenze zur Türkei einzunehmen und deren Einwohner zu massakrieren, kam Ankara den Eingeschlossenen nicht zur Hilfe. Und Erdogan verkündete, die kurdischen Kämpfer, die sich gegen die IS-Horden verteidigen, seien so verdammenswert wie diese. Und dass er den Koran schwenkend gegen die Gottlosen von der HDP wetterte, fanden nicht nur die konservativen Kurden als Sakrileg: So dürfe man mit der Heiligen Schrift nicht Politik machen.