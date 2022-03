Georg Hoffmann-Ostenhof: Wo der Spaß aufhört

Bundespräsident Heinz Fischer saß in der Wirtschaftskammer neben seinem russischen Amtskollegen und amüsierte sich wie die Wirtschaftsleute über dessen Scherze.

Die zwei verstehen sich. Zwar wird in der Hofburg die Annexion der Krim kritisiert, auch in der Frage der Menschenrechte sei man uneinig gewesen, erklärt unser Staatsoberhaupt nach dem Gespräch mit Putin. Sonst aber kann dieser höchst zufrieden sein. Fischer drängt auf Dialog, bei dem die Separatisten mit am Tisch sitzen und nicht nur Moskau, sondern "auch Kiew seinen Beitrag leisten" müsse. Und ganz dezidiert: "Ich bin davon überzeugt, dass von Sanktionen niemand profitiert." Hat er recht?

Gewiss, die zwei EU-Sanktionsrunden haben nicht zur Rückkehr der Krim in die Ukraine geführt, aber immerhin: Putin wurde von einer direkten Intervention in der Ostukraine abgebracht. Und wenn dieser am Vorabend seines Österreich-Besuches ankündigte, nicht mehr auf seinem Recht des militärischen Eingriffs in der Ukraine zu bestehen, dann war das wohl auf die Drohung einer dritten westlichen Sanktionsrunde zurückzuführen - und nicht darauf, dass er die von Fischer so gerne geäußerte Meinung, wonach Gewalt nichts löse, teilen würde.

Der österreichische Bundespräsident ist der hartnäckigste Verteidiger der österreichischen Neutralität. In ihrem Geiste signalisiert er auch, dass er letztlich nicht Partei ergreife im Konflikt zwischen Kiew und Moskau, dass er Äquidistanz zu beiden halte. Die Unterscheidung zwischen Aggressor und Angegriffenen wird so verwischt. Und das ist, mit Verlaub, unmoralisch.

Die internationalen Kritiker haben recht, wenn sie meinen, dass wir der EU in den Rücken gefallen sind. So sehen es auch die russischen Staatsmedien: Österreich wird als verlässlicher Partner im Kampf gegen westliche Sanktionen gepriesen. Das kann auch all das Gefasel des österreichischen Establishments von der Brückenfunktion und den Kanälen die man offenhalten will, nicht verschleiern.

Nichts ist gegen Geschäfte, nichts gegen den Staatsbesuch an sich zu sagen - viel aber gegen die schmierige und anbiedernde Art, mit der Österreich Wladimir Putin hofierte und ihm so zur unverdient guten Laune verhalf.

PS: Ebenso erbärmlich wie die heimischen Eliten verhielt sich die sogenannte Zivilgesellschaft. Proteste gegen den Staatsgast waren kaum wahrnehmbar. Das betrifft vor allem die sonst so demonstrationsfreudigen Linken. Offenbar ist vielen von ihnen - von antiamerikanischen Ressentiments verblendet - bisher entgangen, dass Moskau heute nichts auch nur annähernd Linkes repräsentiert, sondern sich im Gegenteil rechts von Dschingis Khan positioniert. Die Straches Europas haben das längst begriffen.