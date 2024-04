Hallo, ist da jemand?

Mehr noch: Er soll mit einem Zuträgernetzwerk von Beamten aus dem In- und Ausland höchst sensible Personenabfragen gemacht haben, die Menschen mitunter in Lebensgefahr brachten. Ott soll mit seinen „Informationen“ maßgeblich an der Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung beteiligt gewesen sein, indem er Falschinformationen bei der Justiz und der FPÖ gestreut haben soll. Es mündete in einer Razzia im Herzen des Sicherheitsapparats. Die Vorwürfe lösten sich alle in Luft auf. Was bleibt, ist ein großer Schaden für die zu Unrecht Beschuldigten und den Staat. Ott und Freunde sollen für Geld für den flüchtigen Wirecardboss Jan Marsalek gearbeitet haben, der im dringenden Verdacht steht, seit einem guten Jahrzehnt als Agent für Putin tätig zu sein. Was man in den akribischen Ermittlungsakten der SOKO Fama nachlesen kann, ist ein echter Skandal.

Aber der noch viel größere ist, dass die Bande all das unter den Augen der Justiz tun konnte. Seit sieben Jahren sind die Kernvorwürfe gegen Ott bekannt. 2017 gab es bei ihm die erste Hausdurchsuchung, nachdem die Amerikaner Hinweise auf Russlandspionage machten. Die Razzia wurde übrigens von jenen Bundeskriminalamtsbeamten durchgeführt, die Ott mit verleumderischen Mitteln loszuwerden versuchte. Er beschoss sie mit Vorwürfen der Parteilichkeit und Freunderlwirtschaft, unterstellte Amtsmissbrauch, legte Dossiers über sie und ihre Familien an. Die Politik, ja ein ganzer U-Ausschuss, den Ott im Hintergrund mit „Informationen“ versorgte, fiel bestenfalls auf die Lügen herein. Im Fall der FPÖ spielte man bereitwillig mit. Die Masche war erfolgreich: Es führte so weit, dass sich die fallführenden Kriminalbeamten für befangen erklären mussten und sich zurückzogen. Unterstützung erhielt die Truppe von niemandem. Beamte haben keine Lobby.