Impfen ist in Serbien politisch – nicht erst seit Djokovic

Jetzt stellt sich der „Impf-Champion“ also hinter einen ungeimpften Sportler, der trotz eines positiven Corona-Tests Veranstaltungen ohne Maske besucht haben soll, also mit großer Wahrscheinlichkeit das Gesetz gebrochen hat.

Die Causa Djoković zeigt auf, wie Vučić die Pandemie für seine politischen Ziele missbraucht. Vor den Parlamentswahlen im Juni 2020 sprach er wie aus dem Nichts vom Sieg über das Virus und öffnete die Tore der Fußballstadien. Nachdem er wenige Wochen später mit absoluter Mehrheit wiedergewählt worden war, kündigte er erneut strenge Ausgangssperren an. Im April finden Präsidentschaftswahlen statt – und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist ungeimpft. Vučić versucht erst gar nicht, sie mit guten Argumenten zu überzeugen. Nach seinem Telefonat mit Djoković schrieb er auf Instagram: „Ich habe unserem Novak gesagt, dass ganz Serbien hinter ihm steht.“ Woher will der Präsident das wissen? Hat er eine Umfrage durchgeführt?

Vučić, der zunehmend autoritär regiert, will sein Land in naher Zukunft in die Europäische Union führen, spricht aber wie ein französischer Monarch aus dem 17. Jahrhundert. Ganz nach dem Motto: L'État, c'est moi (der Staat bin ich). Mehr noch: In seiner Rhetorik personifiziert Djoković die gesamte, serbische Nation. Wer ihn, den Volkshelden, kritisiert, muss automatisch ein Verräter sein. Hinter dem Visa-Hickhack in Australien wittert Vučić eine Verschwörung: „Wenn man jemanden nicht besiegen kann, dann greift man zu solchen Mitteln.“ In anderen Worten: Die Welt wolle verhindern, dass ein Serbe der beste Tennisspieler aller Zeiten wird. Dieser Opfermythos hat in Serbien ebenso Tradition wie das Beschwören von Feindbildern.