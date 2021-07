Was mich in letzter Zeit verstärkt betroffen macht: dass Werner Faymann nicht selbst erkennt, das seine Zeit in der Politik vorbei ist. Er hat in der schwierigsten Zeit Verantwortung für unser Land übernommen und uns gut durch Finanz- und Wirtschaftskrise geführt. Auch in der Asylproblematik hat er nach dem Erkennen, dass die EU nicht funktioniert, einen harten, aber realistisch nachvollziehbaren Kurs eingeschlagen.