Vibe Working: Die Dummen werden durch KI nicht klüger

Neulich hatte ich eine tolle Idee. Oder besser gesagt: eine vage Ahnung. Ich wusste selbst nicht so recht, was ich davon halten sollte. Also fragte ich ChatGPT.

Der Chatbot weiß ja bekanntlich immer eine Antwort, auch wenn sie falsch ist. In diesem Fall ging es mir aber gar nicht um eine sachlich richtige Auskunft. ChatGPT sollte mir nur auf die Sprünge helfen – und dabei, meine eigenen Ideen besser zu verstehen.

Unter „Vibe Working“ versteht man eine neue Arbeitsmethode, bei der KI-Sprachmodelle verwendet werden, um erste Ideen in konkrete und strukturierte Ergebnisse umzuwandeln. Der Begriff ist eng verwandt mit dem Konzept des „Vibe Coding“, das ursprünglich aus der Software-Entwicklung stammt.