Das neue Regierungsprogramm sieht ein Verbot des Mädchenkopftuchs bis zum 14. Lebensjahr vor. Verfassungskonform soll es sein, steht drin. Wie das formuliert wird und ob die Formulierung dann wirklich als verfassungskonform durchgeht, ist unklar. Aber es ist gut, dass der Versuch unternommen wird, sich mit dieser Frage ernsthaft auseinanderzusetzen.

Der Verhüllungszwang für weibliche Menschen, den religiöse Traditionen vorgeben, beruht auf der diskriminierenden Vorstellung, dass der weibliche Körper Männer zu unmoralischen Wünschen und Handlungen verführt, wenn er den männlichen Blicken nicht so weit wie möglich entzogen wird. In seiner äußersten Konsequenz führt dieser Gedanke in Afghanistan gerade dazu, dass Frauen lebendig eingemauert werden. Das heißt, sie werden in fensterlose Räume gesperrt und dürfen die Häuser, innerhalb derer sich die fensterlosen Zonen befinden, nicht verlassen.