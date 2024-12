Als Kind dachte ich, das Bildungsbürgertum müsste an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie stehen. „Bildungsbürgerinnentum“ dachte ich nicht, aber ich dachte auch oder eigentlich vor allem an gebildete Bürgerinnen, wenn ich an gesellschaftliche Hierarchien dachte, weil sie meine Role Models waren. Eine gebildete Bürgerin wollte ich werden. Ich dachte, darauf würde es ankommen: viel lesen und gelesen zu haben, daheim zu sein in der Kunst und in der Musik, andere Sprachen zu sprechen, politisch interessiert zu sein. Ich glaubte an den Aufstieg durch Bildung und dachte, wenn alle aufgestiegen wären in den Himmel der Literatur, der Malerei, der Orchesterkonzerte und der Kammermusik (andere Musikformen kamen erst später), dann würden alle friedlich zusammenleben, in schönen Wohnungen mit riesigen Bücherwänden.