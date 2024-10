Ach ja, die Geschlechterrolle. „Mädchen, die pfeifen, und Hennen, die kräh’n / soll man beizeiten die Hälse umdreh’n!“ Das war Geschlechterrolle vor 50, 60 Jahren, als die Rollenzuweisungen noch eindeutig an ein biologisches Geschlecht gebunden waren. Arm sein im Alter, nachdem die arme Alte erst der Kinder wegen beruflich zurückgesteckt, anschließend die betagten (Schwieger-)Eltern gepflegt hat und schließlich vom Gatten verlassen wurde: Das ist Geschlechterrolle bis heute, und sie ist noch immer mit dem biologischen Geschlecht Frau verbunden. (Zumindest hört man selten von biologischen Männern, die ihren Geschlechtseintrag ändern wollen, um möglichst viel an unbezahlter Carearbeit zu leisten.)

Immer noch richten sich ganz spezielle Rollenzuweisungen und Rollenerwartungen ganz speziell an die biologischen Frauen. Die Einkommensschere, das Vereinbarkeitsdilemma, die gläserne Decke resultieren daraus, dass Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts für minderqualifiziert, führungsschwach, besser zur Hausarbeit geeignet etc. (wir kennen die Liste an idiotischen Behauptungen) erklärt wurden und werden. Es sind die alten Rollenmuster, die Frauen benachteiligen, und wer sie akzeptiert, schadet den Frauen.

Klar, jeder Mensch soll leben können, wie er möchte, sich anziehen können, wie es ihm passt, Sex haben mit den Personen seiner Wahl, aber brauchen wir dazu Geschlechterrollen? Und wenn es sie schon gibt: Wollen wir sie einzementieren oder abbauen?

Natürlich müssen auch trans Personen vor Diskriminierung geschützt werden, aber wie sie diskriminiert werden und warum, hat wenig mit den Rollenzuweisungen für biologische Frauen zu tun, weil ja deren Diskriminierung eben an ihrer biologischen Beschaffenheit hängt. Trans Frauen hingegen werden stigmatisiert, weil ihr Auftreten ihrer biologischen Beschaffenheit nach landläufiger Meinung widerspricht.

Der geänderte Wortlaut folge nur gültigem Recht, heißt es, er halte sich dabei an eine Definition des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 1998. Na gut, aber vielleicht ist diese Definition je noch nicht das Gelbe vom Ei.

Geschlechtsausdruck, Geschlechterrolle und inneres Fühlen statt Frauen. Kann man gut finden. Muss frau aber nicht.