So einfach kann es sein, eine Forschungsarbeit oder einen Bericht zu schreiben: Man gibt ChatGPT einen „Prompt“, also eine Anweisung mit der Fragestellung, und lässt das Tool selbstständig im Netz recherchieren – zur aktuellen Marktentwicklung von Elektroautos, zur Fortpflanzung von Geckos im südlichen Afrika, zu welchem Thema auch immer. In wenigen Minuten hat man einen Text, für den man sonst Stunden oder Tage gebraucht hätte. In der Zwischenzeit kann man einen Kaffee trinken gehen – oder dem Tool bei der Arbeit zuschauen.