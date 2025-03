„Das System“ war einer der Lieblingsbegriffe der Alt-68er, die sich ja selber weitgehend für Linke gehalten haben (was immer sie dazu veranlasst hat, bleibt im Dunkeln). Meistens kamen sie aus besserem Hause und konnten damit den Umstand, ein bissl was geerbt zu haben, durch geschicktes gesellschaftskritisches Ballspiel ein wenig antäuschen. Schon deutlich länger nutzen Leute, die sich nicht nur für Rechtsaußen halten, sondern es auch sind, den Systembegriff. In Deutschland wurden die Parteien der Weimarer Republik etwa, mit Ausnahme der eigenen Nazi-Partei versteht sich, als „System-Parteien“ bezeichnet, und der verstorbene Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, dem so viele so sehr nacheifern, hat die Parteienmitte in Österreich als „Altparteien“ bezeichnet, ein Hinweis darauf, dass sich die ganz rechts immer als sehr revolutionär verstanden haben. Und ihre scheinbaren Gegensätze auf der anderen Seite des Hufeisens sehen ebenfalls in demokratischen Parteien und deren Organisationen ein System nach dem anderen – ein kapitalistisches, neoliberales, imperialistisches und so weiter. Das System halt.

Unter System versteht man schon lange nicht mehr das, was die alten Griechen damit verbanden: eine klare Ordnung der Dinge im Ganzen. System, das ist immer Verschwörung. Und Verschwörungen sind die Sachen, die man nicht versteht. Mathematik, Technik, Wirtschaft, Raumfahrt und Energiewesen mindestens, aber das sind jetzt nur so willkürlich ausgewählte Begriffe.