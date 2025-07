Vor Kurzem hatte ich auf X vulgo Twitter das, was man auf Neudeutsch „beef“ nennt. Bemerkenswert daran war, dass nicht die üblichen Verdächtigen herumpöbelten, sondern honorige Leute. Ich fand und finde, dass Greta Thunbergs vermeintlicher Protest gegen Israel nichts weiter ist als instagramtauglicher Antisemitismus, und das ist ja keineswegs eine exklusive Meinung. Ich messe das auch an den neuen Freunden Gretas.

Jürgen Elsässer, der Verleger des vom deutschen Innenministerium monatelang verbotenen Magazins „Compact“, findet Thunbergs Wende von der Friday-For-Future-Leitfigur zur antiisraelischen Propagandistin toll, er müsse sich geradezu für seine Ablehnung der Gretel von früher entschuldigen. Wenn es gegen die Juden geht, sind sich vermeintlich ganz Rechte und vermeintlich ganz Linke schneller einig, als man „Staatsanwaltschaft“ rufen kann.

Aber darum geht es nur nebenher. Ich möchte eigentlich, dass sich die Leute bei mir entschuldigen, die jahrelang jede Kritik an dem, wie Greta Thunberg agierte, als böswillige rechte Verschwörung diskreditiert haben. Ich möchte gerne, dass sich Rufmörder entschuldigen. So einfach ist das. Ich bat also um entsprechende Beiträge in meiner doch recht ökologisch gefestigten Timeline.

Na, da war aber was los.

Viele Journalistenkollegen (m/w/d) machten das, was sie meistens tun. Sie taten so, als ob sie das nicht verstünden. „Wie meinst du das?“, fragten sie, die immer was meinen, ganz so und mit jenem ahnenden Unterton, der dem Milieu eigen ist. Wer vom Kritisieren lebt, hat es selten mit der Selbstreflexion. Etwas später regten sich dann die Vertreter angesehener Institutionen, Universitäten, Religionsgemeinschaften und NGOs bei mir auf. Alles honorige Leute. Wie könne ich nur um so was bitten?! Für die Irrtümer von gestern könne man sich gar nicht entschuldigen, denn damals war ja richtig, was heute falsch scheint.