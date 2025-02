Spitzenforschung hat in Österreich lange Tradition – und eine erfreuliche Gegenwart. Man könnte an die Nobelpreise in Physik 2022 (Anton Zeilinger) und 2023 (Ferenc Krausz) denken, an die aus Wien stammenden Grundlagen für die Genschere CRISPR/Cas9 oder an Komponenten für die Raumfahrt, die hier entwickelt werden. Die Methode der Forschenden ist dabei stets dieselbe: Sie fragen nach den Gesetzmäßigkeiten der Natur, stellen Thesen auf und prüfen sie mit Experimenten.