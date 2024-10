Trump hingegen wird in seiner Industriepolitik wie während seiner ersten Amtszeit verstärkt CO 2 -intensive Industrien fördern. Die weitere Unterstützung der Ukraine stellt er infrage und möchte handelspolitisch keine Rücksicht auf europäische Interessen nehmen. Nach seiner Wahl plant er eine zehnprozentige Zollerhöhung auf alle US-Importe, auch aus Europa. China soll mit einem 60-prozentigen „Strafzoll“ noch stärker getroffen werden.

Unabhängig vom Ausgang der US-Wahl wird Europa aufgrund der politischen Realitäten in den USA stärker eine eigenständigere Politik verfolgen müssen. Andernfalls droht es, sich zwischen den USA und China aufzureiben. In diesem Sinne sollte sich die europäische Politik Bruce Springsteens Zeilen aus „Only the Strong Survive“ zu Herzen nehmen und für uns selbst eine Haltung zu globalen Fragen und der wirtschaftlichen Positionierung der EU entwickeln: „Don’t you know that things are gonna change. But you’ve got to be a man, you’ve got to take a stand.“