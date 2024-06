Kraftlose Schicksalswahl um Europa

Sicherheitspolitisch regiert an den 12.033 Kilometer langen Außengrenzen Flüchtlingschaos und würdeloses Asyl-Geschiebe. Rechte Nationalisten, allen voran Ungarns Viktor Orbán, winken Migranten weiter und lassen Schengen-Regeln genüsslich scheitern. Dennoch kann sich die EU nicht aufraffen, mehr als kümmerliche 0,073 Prozent des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts für Grenzschutz auszugeben, von ausreichend Geldern für Hilfe vor Ort ganz zu schweigen. Dafür fließt unverdrossen ein Drittel des EU-Budgets in Agrarpolitik.

Die demokratischen Kräfte wurden der dramatischen Herausforderung nicht gerecht und taumelten kraftlos in die Auseinandersetzung um die Neuordnung Europas. Überzeugende Visionen? Inspirierende Ideen für Weltklasse-Universitäten, Hochleistungsbahnverbindungen oder die Einlösung des Wohlstandsversprechens? Mitreißende Konzepte? Leider Fehlanzeige. Stattdessen machte sich seltsam matte Endzeitstimmung breit, ganz so, als lohne sich der Kampf für eine erneuerte EU kaum.

Es rächt sich, dass wesentliche Scharniere der EU reichlich angejahrt und für völlig andere Herausforderungen gebaut sind: Die Zollunion stammt aus den 1960er-Jahren, der Binnenmarkt aus den 1980ern, die Währungsunion aus den 1990ern. Mit derartigen Retro-Mechanismen wird Europa neue Problemstellungen nicht bewältigen. Eine Kraftanstrengung für einen Erneuerungsschub wäre dringend notwendig – war im lustlosen Klein-klein-Wahlkampf aber nur mit der Lupe auszumachen.

Löbliche Ausnahmen – in Österreich allen voran die NEOS mit beherztem proeuropäischen Auftreten – machen den trüben Gesamteindruck nicht wett. Der heimische Wahlkampf lieferte im Verzwergungs-Wettrennen unrühmliche Tiefpunkte: Eine Kandidatin will Oberösterreichs Interessen in Brüssel vertreten, eine andere verstrickt sich in Chats, viel mehr Inhalte begaben sich nicht. Da hatten es die Russland-Buddies von der FPÖ leicht, mit Brutalo-Wahlkampf und Rabiat-Parolen gegen „EU-Wahnsinn“ aufzufallen. Wie die anderen rechten Populisten, die mit Slogans wie „Bereit, Italien wieder aufzurichten“ oder „Frankreich kommt zurück“ auf den Spuren von Trumps Nostalgie-Erfolgsmodell „Make America Great Again“ wandelten, beschwor die FPÖ mit „Es reicht“ die Sehnsucht nach der vermeintlich ruhigeren Vergangenheit. Das taugt zwar natürlich nicht als Rezept für die Zukunft, mobilisiert aber in Krisenzeiten Emotionen.

Bei der EU-Wahl, dem Testlauf für die Nationalratswahl, blieben die anderen Parteien taugliche Antworten darauf meist schuldig. Kraftlos, das wird bei der Schicksalswahl im Herbst zu wenig sein.