Dass es jedoch militärisch möglich ist, ein Land weitgehend von der Herrschaft einer fanatischen und entschlossenen Terrorgruppe zu befreien, beweist die Afrikanische Union (AU) gerade in Somalia. Dort haben 22.000 Soldaten die islamistischen Al-Shabaab-Milizen weitgehend zurückgedrängt – nicht zuletzt, weil die Angehörigen der Interventionstruppe bei der Bevölkerung nicht als fremde Invasoren betrachtet werden. Diesen Vorteil könnte auch eine muslimische Streitmacht im IS-Gebiet in Anspruch nehmen. Der Iran, der längst unilateral eine Bodenoffensive in den schiitischen Gebieten des Irak führt, weiß das. Der IS scheint mit seinen Schandtaten geradezu um eine Intervention zu betteln. So tut ihm doch in Allahs Namen den Gefallen! Ein ehrlicheres Glaubensbekenntnis zum „wahren Islam“ ist kaum denkbar.