Rainer Nikowitz: Weltmänner

Andreas Gabalier und Felix Baumgartner schauen zusammen Nachrichten.

Gabalier: Felix, geh her da! Nachrichten san!

Baumgartner: Nachrichten? Pffft! Im ORF?

Gabalier: Ja.

Baumgartner: Dann san des kane Nachrichten, sondern linke Mainstream-Propaganda! Wett ma, die erste Meldung is irgendwas mit Faschismus?

Gabalier: No, des will i doch stark hoffen!

Baumgartner: Was? Du findst des in Ordnung?

Gabalier: Aber sicher. Des ghört aufgedeckt!

Baumgartner: Also, i bin da in a paar Chat-Rooms im Dark-

net, da sehen sie des ziemlich anders …

Gabalier: Ma muss diesen Linksfaschismus einfach lautstark anprangern!

Baumgartner: Den … Ah so! Den!!

Gabalier: Gibt’s leicht an anderen?

Baumgartner: Na, na, eh net! Aber i hab vorher gmeint ghabt, dass sie in dem ORF dauernd irgendwas derzählen von wegen FPÖ und Nazis und dass di des net stört … Jetzt hab i scho kurz befürchtet, dass wir zwa do net aus demselben Holz san.

Gabalier: Aber geh, Felix! Zwa Burschen wie mir! Mir san aus dem Holz, aus dem die Scheitln gmacht werden, auf denen unsere Kinder knien, oder?

Baumgartner: Ganz genau! Und nix kann was dran ändern!

Gabalier: Net amol … langes und intensives Nachdenken!

Baumgartner: Des scho gar net!

Gabalier: Jetzt schau dir diese Falotten an! I bin scho wieder net die Hauptmeldung in der ZIB!

Baumgartner: Typisch. Und dann wundern sa si über de Wahlergebnisse! Ah, aber den Trump ham s’. Na wenigstens was.

Gabalier: Was sagt er? Du kannst doch Englisch.

Baumgartner: Nur, wenn’s von zehne abezählen.

Gabalier: I glaub, es is irgendwas mit dem Klimawandel … Des is ja des größte Problem unserer Zeit!

Baumgartner: Also bitte! Des größte Problem unserer Zeit is vermutlich, dass es viel zu wenige gut bezahlte Jobs für Leut gibt, die wahnsinnig eindrucksvoll wo obefallen können – aber do net der Klimawandel!

Gabalier: Dass si dauernd drüber reden, mein i! Dann glauben den Bledsinn bald no mehr Leut!

Baumgartner: Gestern in der Früh bitte? Bei mir auf der Terrassen? Grad amoi drei Grad. Mitte Mai. Wo is da a Erwärmung bitte?

Gabalier: Bei dir daheim is wo?

Baumgartner: In der Schweiz.

Gabalier: Ah. Schön.

Baumgartner: Aber net wegen der Steuer. Net, dass d’ glaubst.

Gabalier: Eh net.

Baumgartner: I bin a Patriot.

Gabalier: Eh.

Baumgartner: Aber de vom Finanzamt net!

Gabalier: Wem sagst des! Was glaubst, was i jetzt bei meiner großen Stadientournee von Hamburg oben bis nach Südtirol obe, was i da wieder Steuer zahlen werd? Guat, da werden mir a aber auch wieder Hunderttausende zujubeln …

Baumgartner: Des is ja ganz nett. Aber mir ham zwa Milliarden Leut zuagschaut, wie i ghupft bin. I hab mehr ghabt wie die Mondlandung!

Gabalier: De war ja a Fake, hehe!

Baumgartner: Wos soll des heißen?

Gabalier: Na ja, waaßt eh. De hat der Ami doch in der Wüste draht.

Baumgartner: Des weiß a jeder Volksschüler. Aber was meinst mit „a Fake“? „Auch“? Also genauso wie mei Sprung oder was?

Gabalier: Aber Felix! Des wollt i damit do net sagen!

Baumgartner: Mei Sprung war sicher weniger Fake als deine Live-Auftritte. So.

Gabalier: Wie meinst des jetzt wieder?

Baumgartner: Des weiß ma do, dass ihr Schlagerfuzzis immer Playback singt’s.

Gabalier: Du glaubst im Ernst, dass i bei meiner großen Stadientournee, die mich bis Hamburg auffe und bis Südtirol obe führt und … umme a no, dass i da net live sing?

Baumgartner: Äh … Schau! Jetzt is die Merkel in die Nachrichten.

Gabalier: De a no. Danke, Merkel!

Baumgartner: Wann alle Frauen so ausschauerten, dann brauchert ma kane Verhütungsmittel mehr auf dera Welt.

Gabalier: Hö! Höhö! Den muaß i glei posten!

Baumgartner: Nix da! Der ghört mir!

Gabalier: Na guat, dann mach ma’s a so: Wenn’s di wieder alle schimpfen, weil du an sexistischen Witz gmacht hast – dann kumm i und verteidig di!

Baumgartner: Okay. Was wirst denn sagen?

Gabalier: Dass es unterm Lenin genau so war. Dass ma zuerst auf die Satiriker mit den unliebsamen Witzen losgangen is. Und unterm Stalin. Und unterm Obama! Und dann werd i sagen: Wehret den Anfängen!

Baumgartner: Du, bei deiner Tournee …

Gabalier: Ja?

Baumgartner: Braucherst du da vielleicht wen, der im Vorprogramm vom Stadiondach fallt?

Gabalier: Ja! Am liebsten den Peter Pilz!

Baumgartner: I hätt eher an einen Profi gedacht … An einen, der die Massen begeistert.

Gabalier: De Massen? De kommen wegen mir! Und jedes Mal, wenn i so dasteh … und i siech de da unten … da denk i mir: De macherten jetzt alles, was i eana sag. Alles …!

Baumgartner: Schau! Der Strache!

Gabalier: Endlich a Programm für de Leit.

rainer.nikowitz@profil.at