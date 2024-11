Hach! Schön ist es, wieder einmal auf der Pirsch zu sein! Und so erholsam nach all dieser aufreibenden Arbeit – für die ich ja bekannt bin. Vielen Dank noch einmal für die Einladung!

Dornauer

Nun ja, was soll man machen. Strafe muss sein. Ich hab ja damals wirklich einen blöden Fehler gemacht.

Benko

Allerdings. Das geladene Gewehr hinter der offenen Seitenscheibe in einem Porsche liegen lassen – also wirklich!

Dornauer

Ja. Eh.

Benko

In einem Porsche – und nicht in einem Lamborghini! Ich mein, geht’s noch peinlicher?

Dornauer

Jetzt sind es schon fünf Jahre … Fünf Jahre hab ich wegen dem Scheiß schon Waffenverbot. Und seitdem darf ich im Wald nur – schauen.

Benko

Das ist nicht gesund. Fünf Jahr’ nur Peepshow – welcher gesunde Mann soll denn das aushalten! Weißt du noch, was das Letzte war, das du geschossen hast?

Dornauer

Ein Bock. Aber kein kapitaler.

Benko

Na dann wird’s Zeit!

Dornauer

Ich seh das im Moment so: In der Serengeti zahlen die Leute für eine Fotosafari viel Geld. Ich darf hier in der schönen Steiermark immerhin umsonst durch meinen Feldstecher schauen und seh… Oh! Einen Hirschen!

Benko

Echt? Wo? Ah ja! Na, da sag ich nur: Jedes Waffenverbot hat ein Ende – doch mein Hirsch hat … Wart einmal, zwei, vier, sechs, acht …

Dornauer

Das geht nicht. Und erwürgen kann ich ihn ja schlecht.

Benko

Ich hab einmal extra ein paar Ureinwohner vom Amazonas eingeflogen, weil es geheißen hat, die können das, und mich das interessiert hat.

Dornauer

Und?

Benko

Scharlatane! Zur Strafe ist dort, wo ihr Dorf war, jetzt wenigstens ein halbfertiges Einkaufszentrum. Wie schaut es stattdessen bei dir aus mit der Steinschleuder? Ich mein, du als Tiroler – der Andreas Hofer hat damals sicher auch nicht viel mehr gehabt.

Dornauer

Das könnte möglicherweise mit ein Grund sein, warum er verloren hat.

Benko

Ich hätte auch noch eine Handgranate im Rucksack. Obwohl ich sagen muss: Es hat sich nicht wirklich bewährt, das Ragout gleich mitten im Wald zu machen.