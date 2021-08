ÖVP und Grüne: Streitet!

Versuchen wir, aus all dem ein Gemeinsames abzuleiten, indem wir uns die türkis-grüne Koalition genauer ansehen! Dieser Blick kam in den vergangenen eineinhalb Jahren zu kurz, und daran waren zwei Faktoren schuld: Zunächst war das Land – soweit prinzipiell artikulationswillig – noch shell-shocked von der Ibiza-Bombe und reziprok

erleichtert über eine neue Regierungspartei, die unzweifelhaft auf der richtigen Seite des Verfassungsbogens verortet ist. Drei Monate nach Regierungsbildung kam Corona wie eine biblische Plage über die Welt und verdrängte alles andere aus dem Blickwinkel. Wie wenig es da zwischen zwei vergleichsweise verantwortungsbewussten Parteien zu streiten gibt („vergleichsweise“ bezieht sich auf die realitätsnahe Vorstellung, Herbert Kickl hätte in dieser Zeit die Fäden gezogen), sieht man am Corona-Management in diesen Tagen: In der entscheidenden Frage nach einer Impfpflicht agieren Türkis und Grün kongruent, niemand wagt, die entsprechende Notwendigkeit auszusprechen – wie im Übrigen kein Regierungschef in der Europäischen Union und in Nordamerika. (In China liegt das eher an der mangelnden Effektivität des Impfstoffes, im Rest der Welt am Fehlen desselben.)

Das Wort „Streiten“ muss im Fokus einer Analyse der Koalition stehen. Ich finde es bedauerlich, dass dieses Streiten bisher nur in Spurenelementen vorhanden war (und dann meist begründet in taktischem Hickhack). Umso mehr freut es, dass die beiden Parteien sich nun endlich regelmäßig in die Wolle kriegen: Das ist der Wahrhaftigkeit zuträglich, und die Wahrheit ist dem Menschen nicht erst seit Ingeborg Bachmann zumutbar.