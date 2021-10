Dürfen Politiker einander „hassen“?

Aber die Übertreibung hat ein Fundament: In der Jungen ÖVP – auch dort, wo sie alt geworden ist – heißen Sozialdemokraten bis heute „Sozialisten“ oder „die Sozis“. Man denkt in einem Schema von links und rechts. Da passen gut die „linken Zellen“, die von dem Abgeordneten Andreas Hanger (ehemals Junge ÖVP Ybbsitz) bei der unabhängigen Justiz geortet werden. Das ist mehr als eine Nebelgranate, darin steckt Überzeugung. Da passt vor allem, was Kurz in einem Video als Teil seiner Rücktrittsrede verbreitete: Man wolle „mir und der Volkspartei mit den Vorwürfen schaden“. Wer sonst als die „Sozis“ würden ihm schaden wollen? Allenfalls noch die Journalisten: Selbst das Personal der bürgerlichen Blätter gilt bei Türkis als links, der ORF sowieso. Wer unabhängig denkend, kritisch an ein Problem herangeht, macht sich verdächtig.

Selbstverständlich besteht das Misstrauen auch in die andere Richtung. Sebastian Kurz war von Anfang an für alle Sozialdemokraten der Klassenfeind. Seine frühe Karriere in der Partei, das sektenhafte Gehabe seines Gefolges, die öffentliche Inszenierung der bürgerlichen Insignien ließen keine andere Interpretation des Mannes zu. Mangels erkennbarer ideologischer Verortung, in Abwesenheit eines Programmes, rieb sich die SPÖ an diesen Äußerlichkeiten.

Die türkise ÖVP unter Sebastian Kurz radierte aus, was jahrzehntelang als sozialpartnerschaftliche Umgangsform gepflogen worden war. Richtig: Wir haben die Großen Koalitionen für Stillstand und Langeweile gegeißelt. Aber wie kommt die österreichische Bevölkerung jetzt dazu, permanent den „Hass“ der beiden eben noch staatstragenden Großparteien ausbaden zu müssen? Man lasse uns in Ruhe mit Gefühlswelten! Die Politiker mögen ihre Neigungen und Abneigungen, ihre Feind- und Freundesbilder als Privatsache behandeln! Das Wiederaufleben von „links“ und „rechts“ entzieht der Republik alle Möglichkeit für eine rationale Zusammenarbeit in der Zukunft.