Mit Recep Tayyip Erdoğan sollte man nach allen europäi­schen Wertmaßstäben nicht am selben Tisch sitzen. Aber außenpolitische Erfolge sind nur möglich, indem man sich mit unmöglichen Männern an einen Tisch setzt: Friede in der Ukraine ist nur durch Verhandlung mit dem autoritären Krim-Aggressor Wladimir Putin möglich. Und Friede im syrischen Bürgerkrieg ist erst denkbar, seit man sich mit Putin, mit dem Massenmörder Bashir al Assad, mit den Autokraten aus Saudi-Arabien und dem iranischen Gottesstaat, mit diversen Terroristen sowie einmal mehr mit Recep Tayyip Erdoğan an einen Tisch setzt.