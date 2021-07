Noch einmal um Missverständnisse zu vermeiden: Ich halte Staatschulden nicht für irrelevant – bloß für längst nicht so entscheidend. Und ich sehe durchaus Etliches, das in Österreich dringend verbessert werden sollte, weil es den Ausblick auf seine Zukunft eintrübt: Voran das mäßig funktionierende Schulwesen; die zu geringe Finanzierung von Grundlagenforschung an wichtigen Universitäten (etwa der überragenden montanistischen Hochschule in Leoben oder mittlerweile auch immer gefragteren Hochschule für Bodenkultur in Wien); und natürlich gehört der Föderalismus endlich vernünftig gestaltet.