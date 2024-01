Protestpartei ÖVP

DDR-Vorsitzender Erich Honecker besuchte die Bundesrepublik Deutschland, Rudi Carrell flirtete bei „Herzblatt“ im Fernsehen, Jungspund Steffi Graff ballerte sich an die Spitze der Tennis-Weltrangliste, in Österreich krachte die Verstaatlichte Industrie. Die Nachrichten des Jahres 1987 klingen verflixt lange her. Nur eines veränderte sich seither nicht: Seit damals besetzt die ÖVP (mit der Mini-Unterbrechung Expertenregierung nach dem Ibiza-Skandal) durchgehend das Wirtschaftsministerium. Kanzler und Regierungen kamen und gingen, Ministerien wechselten zwischen den Parteien, nur das Wirtschaftsressort ist seit Jänner 1987 in ÖVP-Hand. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn die ÖVP nun energisch einen „Regimewechsel in der Wirtschaftspolitik“ verlangt. An wen genau richtet sich die Forderung?

Auch der Appell, die Lohnnebenkosten endlich zu senken, erscheint prinzipiell grundvernünftig. Quer durch Österreich stöhnen Unternehmen unter der hohen Belastung. Nur ein Rechenbeispiel: Wenn eine Arbeitnehmerin 36.600 Euro netto pro Jahr verdient, dann summieren sich die Gesamtkosten mit allen Steuern und Abgaben für ihre Arbeitgeber auf erkleckliche 68.100 Euro pro Jahr, so hoch wie in kaum einem anderen Staat der Welt. Man muss keinen Wirtschaftsnobelpreis besitzen, um zu ahnen, dass das vor allem Schwarzarbeit fördert. Bloß: Generationen von ÖVP-Politikern hätten es seit 37 Jahren in der Hand gehabt, das zu ändern: Robert Graf, Wolfgang Schüssel, Johannes Ditz, Hannes Farnleitner, Martin Bartenstein, Reinhold Mitterlehner, Harald Mahrer, Margarete Schramböck, Martin Kocher – sie alle führten für die ÖVP das Wirtschaftsministerium. Bei wem beklagt sich die ÖVP, dass die Lohnnebenkosten zu hoch sind? Wer hat sie seit 1987 daran gehindert, mit Energie und Elan die Lohnnebenkosten zu senken und mehr als Mini-Schritte (wie zuletzt) zu setzen?

Sicher, es ist nie zu spät, klüger zu werden, auch in der Politik schadet eine gewisse Lernkurve nie. Aber abgesehen von lästig-pingeligen Fragen nach der Finanzierung bei ohnehin hohen Staatsschulden: Immer dasselbe zu fordern, bei der Umsetzung aber zu schwächeln, das untergräbt auf Dauer die Glaubwürdigkeit. Und an allem können nicht die bösen Regierungspartner SPÖ, FPÖ, Grüne schuld sein. Bleiben zwei Varianten, beide nicht wirklich schmeichelhaft: Entweder die ÖVP konnte sich mit ihrem dringenden Anliegen nach niedrigeren Lohnnebenkosten bei wechselnden Koalitionspartnern nie durchsetzen – oder der Wunsch war in Nicht-Superwahljahren plötzlich nicht mehr so dringend.