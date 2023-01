Dereinst, eines nicht mehr allzu weit entfernten Wahlabends, wird Herbert Kickl in einem TV-Studio stehen und noch entspannter sein als letztens bei Armin Wolf in der „ZIB 2“. Und nicht nur das: Er wird im Kreis grinsen, feixen, triumphieren. Weil er nämlich gerade dem Land einen mächtigen rechten Schwinger verpasst und die Nationalratswahl gewonnen haben wird. Und das nicht einmal knapp, sondern mit ziemlich deutlichem Vorsprung auf eine ehemalige Großpartei. Ausgerechnet unter der Führung eines besonders rabiaten Scharfmachers wie Kickl, der nicht einmal gute persönliche Beliebtheitswerte vorweisen kann, wird also die FPÖ zum ersten Mal in der Geschichte stimmenstärkste Partei sein.

Was für ein Schock! Den sich aber leider die Konkurrenz nicht und nicht erklären wird können (Außer Karl Nehammer. Der wird selbstverständlich wissen, warum die ÖVP so desaströs abgeschnitten hat: wegen der Medien natürlich). Eine ob der Undankbarkeit und des schlechten Geschmacks des Souveräns sichtlich indignierte Pamela Rendi-Wagner wird erstens Fragen nach ihrem möglichen Rücktritt mit einem genervten „Es geht hier nicht um meine Person, sondern darum, was das Beste für Österreich ist. Und das wäre klarerweise schon ich gewesen!“ wegzischen und zweitens ankündigen, man werde sich jetzt einmal hinsetzen und „in den Gremien“ das Ergebnis in Ruhe analysieren, um die Gründe für diese herbe Niederlage herauszufinden – die ja nun wirklich alles andere als auf der Hand lägen. Denn man habe selbstverständlich die richtigen Schwerpunkte gesetzt und rein gar nichts falsch gemacht.

Die Spitzenkandidaten der anderen Parteien werden sich ähnlich äußern. Und Werner Kogler wird dabei der Erste in der Runde sein, der offen ausspricht, was tags darauf der entsetzte Tenor der fortschrittlichen Presse im In- und Ausland sein wird: Die Nazis sind zurück. Das schiache, unverbesserliche Österreich hat wieder einmal seine hässliche Fratze gezeigt, nach Polen, Ungarn oder Italien stellt sich ein weiteres EU-Land selbst in die Schmuddelecke. Das sei ausgesprochen traurig, ein zivilisatorischer Rückschritt sondergleichen – und noch dazu vollkommen unverständlich! Was zur Hölle könnte diese dummen Österreicher nur geritten haben, angesichts des umwerfenden personellen wie auch programmatischen Angebots der anderen, ausgerechnet die FPÖ zu wählen? Es wird ein völliges Rätsel sein. Wieder einmal.