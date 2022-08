Rainer Nikowitz: Aktenkundig

Gefunden haben die bei ihrer Razzia aber ohnehin nichts. Ich meine, selbst wenn es stimmen würde, dass der Präsident ein paar geheime Akten aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, ja? Glauben Sie denn im Ernst, ein stabiles Genie wie er hat nach dem unglücklichen Scheitern seines an sich wasserdichten Plans A, alles, was für ihn irgendwie peinlich oder gar gefährlich werden könnte, im Klo runterzuspülen, nicht einen mindestens ebenso guten Plan B? Ich sage nur so viel: Es wäre naiv, zu glauben, im Sockel dieser einen Statue in der römischen Sauna im Ostflügel – gleich neben dem vollverspiegelten und schalldichten Zimmer für die Aufnahmegespräche der Praktikantinnen –, die Donald zeigt, wie er nackt und groß und standfest unter einer goldenen Dusche steht, befände sich nur Beton. Aber haben die Bullen da etwa nachgesehen? Nein, so ausgebufft waren die natürlich nicht.

Und das ist nur ein Beispiel. Da rede ich noch gar nicht von all dem, das hinter der Leinwand in der Bibliothek – also dem Zimmer mit dem Papierhandtuchspender und dem auf die Startseite von Pornhub voreingestellten Beamer – versteckt ist. Oder dem Hobbyraum, in dem Tausende Origami-Vögel aufbewahrt werden, die angeblich Melania gemacht hat. Origami? Gefaltetes Papier? Na, klingelt’s?

Und selbst wenn die Bullen all das gefunden hätten, wäre es zwar ärgerlich gewesen – aber so schlimm auch wieder nicht. Immerhin hat der Präsident ja noch seine Sicherungskopien. Bei den Proud Boys. Dort sind sie hervorragend aufgehoben. Die haben schließlich schon während der Präsidentschaft zuverlässig auf die Kopien der Raketen-Abschusscodes aufgepasst. Der Präsident hatte damals große Angst davor, was alles passieren könnte, wenn die einmal in die falschen Hände geraten. Leider wurden sie ja in der Zwischenzeit natürlich geändert, für den alten Sack Biden. Das hat die Welt nicht sicherer gemacht, das kann ich Ihnen sagen!