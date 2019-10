Rainer Nikowitz: Auf der Blut-und-Boden-Wiese

Der Streit zwischen der FPÖ-Führung und den Straches eskaliert vollkommen. Werden am Ende bald die Säbel sprechen?

Hofer: Servas, du!

Strache: Grüß Gott.

Hofer: Also, i freu mi total, dass du mei Einladung zu dieser Aussprache angenommen hast! Des is … des is … ein Schritt in die richtige Richtung, net wahr? Oder was sagst du, Herbert?

Kickl: I sag: Hör auf zum Trenzen und bring de russischen Eier.

Hofer: Die Gattin is net mit?

Kickl: De lasst si wahrscheinlich im Studio Chantal de Nägel machen. Oba jetzt wenigstens nimmer auf unsere Kosten.

Strache: Beim „Servas!“ hab i no an Moment lang glaubt, des könnt a freundliches Gespräch wern.

Kickl: Vier Sekunden lang war’s dos ja a. Muaß reichen.

Strache: Um auf die Frage von vorhin zruckzukommen: Die Gattin is nimmer Parteimitglied, weil ihr sie grundlos ausgschlossen habt’s. Was soll sie also da?

Kickl: Und sie hat außerdem ka Zeit, weil sie schon voll damit beschäftigt is, als wilde Abgeordnete wos zu bewegen. Hat sie ja gsagt, oder? Dass se wos bewegen wüll.

Strache: Du wirst scho no schauen. De Philippa hat nämlich a Herz wie eine Löwin!

Kickl: Jetzt is mir auch eingfallen, was sie bewegt: de Verkäuferinnen im Schuhgschäft!



Die Philippa muaß mi sicher net durchfüttern.



Strache: Du bist primitiv.

Kickl: Primitiv? I? Dos traust du di zu mir sagen? Bevor i damals an Menschen aus dir gmacht hab, war der Kaspar Hauser rhetorisch gegen di der Barack Obama!

Strache: Und voll frauenfeindlich isses außerdem a no. Typisch FPÖ!

Kickl: Geh bitte! Aus dir is doch a nur deswegen plötzlich a Frauenrechtler worden, weil di dei Oide nit ausse-

gschmissen hat, nachdem du die schoafe Zarin virtuell begattet hast. Und jetzt füttert sie di sogar no mit ihrer Abgeordnetengage durch – mit ihrer Abgeordnetengage, die uns zusteht, wohlgemerkt!

Strache: Die Philippa muaß mi sicher net durchfüttern.

Kickl: Nit? Ah so, ja! Du machst ja jetzt in Immobilien, oder?

Strache: Naa. I hab mi doch anders orientiert.

Kickl: Na geh, schad! I glaub ja, du wärst der ungekrönte König der Bastlerhits worden. Was wird’s denn jetzt sunst?

Strache: Etwas, das meinen Talenten mehr entgegenkommt.

Kickl: Was, du wirst Heizdeckenverkäufer? When dreams come true, ha?

Strache: I werd Consulter und PR-Berater!

Kickl: Ah. No, wos denn a sunst.

Strache: Net amoi du wirst mir absprechen, dass i da ein, zwei Sachen weiß, oder? Ma hat ja so seine Erfahrungen, net wahr?

Kickl: Ja, die hat ma. Vor allem du! Wenn was genau deins is, dann ja wohl guate PR. Und außerdem: passende T-Shirts. Du solltest unbedingt a Styleberatung a no anbieten, dos würd dos Paket dann so richtig verführerisch machen!

Strache : I hätt eigentlich gedacht, wir suchen da gemeinsam an Ausweg aus der jetzigen Misere. Aber i seh da net grad viel guten Willen …



Und wenn i aus mein rechten Flügel a neue Partei mach? Die Liste Strache, ha? Was sagst dann?



Kickl: Es gibt nur an Ausweg: Du wirst a no ausgschlossen und aus.

Strache: Was mach i dann überhaupt da? Norbert? Nooorbert??

Hofer: Hmm?

Strache: Sagst du vielleicht a amoi was?

Hofer: Na ja.

Strache: Gewohnt aussagekräftig, möcht ich meinen! Hallo? Jemand zu Hause? Bist du net der Parteichef?

Kickl: Na ja.

Strache: Und des lasst du dir gfallen, Norbert? Der Herbert untergrabt voll dei Autorität!

Kickl: Und wozu die Aufregung? Nit, dass i dos mit dem vorherigen Parteichef nit a scho gmacht hätt.

Hofer: Du muaßt mi verstehen, HC. Mir sitzen s’ a im Gnack.

Strache: Wer?

Hofer: Der rechte Flügel.

Strache: Früher war i der rechte Flügel!

Kickl: Und da sagen immer alle, früher war alles besser.

Strache: Und wenn i aus mein rechten Flügel a neue Partei mach? Die Liste Strache, ha? Was sagst dann?

Kickl: Wer wird da der Chef? Du? Dei Frau? Oder abwechselnd, je nachdem, wer grad ka Fußfessel hat?

Strache: Lass endlich die Philippa in Ruh und geh mit mir allein auf die Blutwiesn, wennst di traust! Folgen wir unserem heiligen Brauch!

Kickl: Und was warat der bitte? Fechten oder was? Sicher nit.

Strache: Na ja … Du bist ja ka Burschenschafter.

Kickl: I hätt einer sein können, wenn i wollen hätt. Du hingegen …

Strache: I hab ka Matura, i weiß. Und darum forder ich dich auch heraus zu einem – Biermops!

Hofer: Also, Kinder jetzt reicht’s aber! Jetzt muss i ein Machtwort sprechen!

Strache: Du und a Machtwort? Und i hab glaubt, i bin lächerlich.

Kickl: Es is a hartes Rennen.

Strache: Also: Nimmst du den meinen Fehdehandschuh auf?

Kickl: Du willst, dass wir uns absurde Helme aufsetzen und uns gegenseitig mit stumpfen Säbeln blaue Flecken dreschen?

Strache: So macht ma des an sich bei uns. Oder weißt was Besseres?

Kickl: Ja. Mach dei Partei.

Strache: Ich geb mir sieben, acht Prozent!

Kickl: Und i dir zwa Promill.

rainer.nikowitz@profil.at