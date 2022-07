Rainer Nikowitz: Daheimspiel

Wieder einmal ist ein PR-Coup des diesbezüglich offenbar bestens von Expertinnen wie seiner Frau oder aber auch seiner Frau herausragend beratenen Bundeskanzlers eindrucksvoll geglückt. Mit dem publikumswirksamen Verzicht auf seine paar Tage Familienurlaub in Griechenland setzt sich Karl Nehammer klar an die Spitze der vor allem beim Boulevard und dessen weitblickenden Konsumenten stets beliebten Sack-und-Asche-Bewegung in der hiesigen Politik. Schließlich haben wir gerade mehrere Krisen gleichzeitig. Also bleibt der Kanzler, so der erhoffte Spin, bescheiden am glühend heißen Ballhausplatz und löst sie dort quasi im Alleingang, während alle anderen dem süßen Nichtstun frönen und an Putin nicht einmal denken. Da schaut die Konkurrenz, die vor dem Sommer ohnehin nur verschämt die Planung von Kurz-Barfuß-Wanderurlauben im Steirischen oder ein bisschen Sandburgenbauen in einer brackigen, hoffentlich von Quallen verseuchten und von Waldbränden bedrohten Adria-Badewanne zugegeben haben, jetzt natürlich ziemlich alt aus. Und muss nachziehen, ob sie will oder nicht.

Vor allem gilt das natürlich für Bundeskanzlerin in spe Pamela Rendi-Wagner, schließlich hat die SPÖ mit ihrer klugen Geißelung von Kanzlers Skiurlaub im vergangenen Februar ja mit den Boden für das nunmehrige sommerliche Daheimspiel Nehammers bereitet („Die ÖVP versinkt im Sumpf aus Korruption, Postenschacher und Machtmissbrauch, sie diffamiert die SPÖ und ihre Wähler*innen. Nehammer begeht beim Schiurlaub in den Tiroler Bergen Verantwortungsflucht, taucht unter und schweigt!“, twitterte damals der wortgewaltige Bundesgeschäftsführer …, dings … – verdammt, wie hieß dieser tolldreiste Stratege schnell noch einmal?). Und außerdem hatte Rendi-Wagner selbst schon einmal hochnotpeinlichen Erklärungsbedarf, als man sie im Sommer 2019 auf frischer Urlaubstat in der Klassenfeind-Hochburg Saint-Tropez ertappte. Und zwar keineswegs bewehrt mit einem „Eat the Rich“-Transparent und einem mächtigen Handbohrer zum Jachtenversenken, sondern vielmehr an einer reich gedeckten Tafel im noblen „Club 55“ sitzend, fotografiert von einem anderen österreichischen Urlaubsgast, der das Bild genüsslich auf Social Media weiterverbreitete. Bundesgeschäftsführer …, dings, retweetete es damals allerdings erstaunlicherweise nicht.

Für heuer hatte Rendi-Wagner ursprünglich Wandern auf der Tauplitz und anschließend Meer in Italien im Visier, nach der Nehammer’schen Volte geht das aber natürlich alles nicht mehr. Dem Vernehmen nach bleibt sie also nunmehr in ihrer Wiener Wohnung und baut dort eigenhändig einen auf willhaben.at gegen Selbstabholung verschenkten Ikea-Kasten zusammen. Bei abgedrehter Klimaanlage, versteht sich, schließlich haben wir eine Energiekrise, in der man als populismusabholde Sachpolitikerin einfach Nägel mit Köpfen machen muss.