Rainer Nikowitz: Das blaue Telefon

Putin: Gehe aus Leitung. Warte ich auf wichtige Anruf.

Kickl: Welcher Anruf könnt denn jetzt grad wichtiger sein als der eines Freundes, Towarischtsch! I wüll vermitteln, vastehst?

Putin: Und ich will als Nächstes erobern Pluto. Interessiert auch keine Sau.

Kickl: Du weißt ja, wir san auf deiner Seiten, du kannst dich hundertprozentig auf uns verlassen. Wir finden unsern Hauptwohnsitz in deinem Mastdarm immer noch voll lässig. Die FPÖ is ja schließlich immer dabei, wenn die Gschicht nur widerwärtig und niederträchtig genug is. Aber jetzt muss ich dich trotzdem dringend bitten, dass du damit aufhörst!

Putin: Mit Lieferung von Gas?

Kickl: Dos warat a super! Weil, je mehr Probleme und Chaos, desto besser für uns.

Putin: Geht aber nicht. Imperialistische Schweine nicht einmal bezahlen in Rubel, wie ich chabe befohlen.

Kickl: Dos is schon a bissl peinlich, gö? Aber i mein eh was anderes.

Putin: Womit dann ich soll aufchören? Mit ganze Spezialoperation zu Entnazifizierung?

Kickl: Mit der Spezialoperation an sich hamma kane Probleme nit. Aber: Sag um Himmels willen nit „Entnazifizierung“!

Putin: Wieso nicht?

Kickl: Weil si sonst wahnsinnig viele Leut in meiner Partei fürchten, dass sie die Nächsten sein könnten!

Putin: Tut mir leid. Aber chab ich in Moment andere Sorgen.

Kickl: Dos versteh ich schon, Towarischtsch. Aber für uns kommt’s halt auch grad knüppeldick. Jetzt hobn se uns „Russia Today“ a no abdraht. Weißt, was dos für uns bedeutet?