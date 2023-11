Xi: So? Da sagen meine Luftballons aber etwas ganz anderes … Wie auch immer: Wussten Sie, dass ich als junger Mann vor fast 40 Jahren schon einmal hier in San Francisco gewesen bin?

Biden: Das klingt irgendwie eigen, wenn Sie das sagen … Aber es stimmt so nicht, das kann ich Ihnen versichern.

Xi: Ich finde es so schön, dass Sie ausgerechnet San Francisco als Ort für unser Treffen gewählt haben, lieber Freund!

Biden: Nun, das sehen unsere Freunde in Taiwan deutlich anders. Aber ich versichere Ihnen: Die USA sind entschlossen, den Frieden in der Region zu wahren.

Xi: Aber wir in China, wir denken in Jahrhunderten. Und seien wir uns ehrlich: Sie hatten gerade Ihres. Jetzt ist die Party vorbei. Vor allem die, die sie vor unserer Haustür feiern.

Biden : Ihre Offenheit ist erfrischend. Erinnert mich fast an eine Talkshow von Jerry Springer.

Xi: Ihr im Westen denkt eben nur in Jahrzehnten. Und Ihr persönlicher Erlebnishorizont, lieber Freund, liegt vermutlich sogar noch darunter.

Biden: Gewöhnen Sie sich bloß nicht daran, lieber Freund. So ist das eben bei Staatsbesuchen. Sie wissen genauso gut wie ich: Kaum sind Sie im Flieger, liegt der rote Fetzen auch schon im Müll.

Xi: Ich bin vor der Golden Gate Bridge gestanden und habe mir gedacht: Schöne Farbe! Passt hervorragend zu unserer Fahne. Wer weiß, wann sie hier wehen wird … Und siehe da: Heute ist es so weit! Der Anfang ist gemacht.

Biden: Das hätten Sie wohl gern. Aber ich muss Sie enttäuschen. Zu Ihrem Pech bin ich leider kein Uigure.

Xi: Wenn Sie einer wären – dann wäre es auch keine Seife!

Biden: Charmant! Da kann ich es ja kaum erwarten, den zweiten Teil Ihrer Antwort zu hören.

Xi: Gerne. Sehen Sie, Frieden ist ja schön und gut, lieber Freund – aber irgendwann müssen wir zu einer umfassenderen Lösung übergehen.

Biden: Äh … Was?

Xi: Himmel, jetzt stellen Sie sich nicht älter, als Sie sind! Man muss den Frieden eben etwas … erweitern. An die modernen Zeiten anpassen.

Biden: Ich wüsste nicht, was man an einem schlichten altmodischen Frieden verbessern könnte. Außer vielleicht, dass wir jetzt die Kommunikationskanäle zwischen unseren Armeen wieder öffnen. Damit nichts passiert.

Xi: Das können wir gerne machen. Dann sagen wir es Ihnen eben auch am Telefon, wenn wir den Frieden in unseren … östlichen Inselgebieten gerade so richtig erweitern. Wie wir ihn für richtig halten!

Biden: Und Sie können sicher sein, dass Sie eine passende Antwort darauf hören werden!

Xi: Sie werden natürlich immer die Zeit und den Kopf dafür haben, diese Antwort pointiert zu formulieren. Egal, ob Sie gerade in Kiew sind … oder in Tel Aviv … oder … Nun, wäre sonst noch etwas? Ich müsste dann nämlich zur Cable Car. Ein Foto für meinen Insta-Account machen, Sie wissen ja, wie das ist.

Biden: Insta? Sind Sie nicht auf TikTok?