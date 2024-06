Rainer Nikowitz: Eins, zwei – oder drei?

Drum war’s ja so knapp.

Abwarten! Es san scho Hausherren gstorben! Denk an David gegen Goliath!

Welches Duell? Was genau an meinem lockeren Sololauf zu einem triumphalen Start-Ziel-Sieg soll bitte ein Duell sein? Dos is doch vollkommen lächerlich, Karli. Niemand weiß besser, wie ich von hinten ausschau, als du. Und daran wird si a nix ändern.

Na, für unser Kanzlerduell. Des hat ja mit der EU-Wahl so richtig Fahrt aufgnommen.

So, Freund der Blasmusik, jetzt gemma’s an! Wähle die Waffen!

Nehammer

Sehr lustig. Aber du wirst es schon no billiger geben! Weil thematisch grab ma euch ja jetzt endgültig auch das Wasser ab. Wir werden jetzt nämlich so viel drüber reden, dass wir unsere Grenzen und unser christlich-jüdisches Erbe schützen werden – wenn ma uns nur endlich lasst –, dass die Balken krachen! Und ganz so, als wären wir in den letzten Jahrzehnten gar net quasi durchgehend im Innenministerium hauptgemeldet gewesen! Und als unser absolutes Alleinstellungsmerkmal im Feld der Migrationsverschärfungsankündigungsthinktanks kommt dazu: Wir essen mit Messer und Gabel. Aber keine russischen Eier! Und wir würzen niemals mit Ivermectin.

Kickl

Liab. Aber, wenn euch sogar der Vilimsky putzt … – was glaubst, was dann ich erst im September mit euch mach, ha?

Nehammer

Gut, dass du des ansprichst! Weil des is ja im Moment tatsächlich sogar unser größter Pluspunkt: dass nämlich ein ausgewiesener Unsympathler wie du grad FPÖ-Chef is. Ich will mir gar net vorstellen, wie schwer i mir gegen einen mit Charisma und Manieren tät.

Babler

Äh, Burschen? Hallo? Euer kindisches Herumgegockel da in allen Ehren – aber kann es sein, dass ihr vor lauter toxischer Männlichkeit völlig auf mi vergesst’s?

Kickl

Na ja … Ja.

Nehammer

Eh.

Kickl

Der Wahlkampf is schon so mühsam genug. Da brauch i nit a no leere Kilometer machen.

Babler

Ihr braucht’s aber sicher net glauben, dass ihr mi loswerdet’s, indem ihr so tut’s, als wär i gar net da.

Kickl

I tu eh nit so. I tu so, als wärt’s ihr alle zwa nit da.

Nehammer

Aber mir kommst net so leicht aus. Weil wir Schwarze haben ja im Gegensatz zu dem Open-Border-Kummerl da tatsächlich beeindruckend viel Boden gutgemacht …

Kickl

Minus zehn Prozent. So a Aufholjagd muss euch wirklich erst einmal wer nachmachen.

Nehammer

Du weißt genau, was i mein.

Kickl

Eigentlich eher selten. Drum wird dos ja a eher nix werden mit uns zwa. Ich brauch schon an einigermaßen fähigen Vize – als Zuarbeiter zum künftigen Volkskanzler.

Babler

Es wird nur überhaupt keinen Volkskanzler geben! Weil, nur die SPÖ kann diesen endgültigen Rechtsruck verhindern!

Kickl

Genau. Drum passiert er ja.

Nehammer

Es wird natürlich keinen Volkskanzler Kickl geben, weil ich ihn verhindern werd. Und zwar nicht etwa als „Best of the Rest“. Nein: Ich will Erster werden!

[Splitting in progress... ⌛]Kickl

Und ich will, dass der Putin endlich sein Oben-ohne-Poster aus meinem Jugendzimmer handsigniert. Ist genauso realistisch.

Babler

So, jetzt reicht’s. Damit lass ich euch nicht davonkommen! Ihr wollt’s mich einfach ignorieren, einfach so tun, als hätt ich keine Chance auf den Sieg – damit ich keine Chance auf den Sieg hab.

Nehammer

Und da hab ich immer glaubt, der Philosophie-Studienabbrecher ist der andere.

Babler

Und die Zeitungen schreiben mich auch alle runter, obwohl die doch angeblich Qualitätsblätter sind und mich bedingungslos unterstützen müssten, wegen der Haltung und so. Aber ich lass mich nicht so einfach aus der Arena drängen. Ich wähle … Minigolfschläger!

Nehammer

Deine Entscheidung. Ich wähl mich lieber selber.

Babler

Als Waffe! In unserem … Triell.

Kickl

Du bist ja no kindischer als der Nepp. Der will immer Anmäuerln spielen. Weil er sich nur dort die Regeln merkt.

Babler

Und wenn ihr mich net mitspielen lasst’s, dann …, dann … halt i so lang die Luft an, bis ihr mi lasst’s!

Nehammer

Ui! Des könnt dann natürlich schon für den Sieg reichen. Aber nur beim Apnoe-Tauchen im Freibad Traiskirchen.

Kickl

I hab jetzt sowieso ka Zeit mehr für den Blödsinn da. I geh jetzt zur Kostümprobe für den Wahlabend.

Nehammer

Neue Krawatte?

Kickl

Nein. Lorbeerkranz!