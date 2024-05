An den amerikanischen Unis eskalieren die Proteste gegen den Gazakrieg, an der Columbia University in New York wurden jüngst 100 Demonstranten festgenommen, jüdische Studenten wurden gewarnt, den Campus überhaupt zu betreten. Das ist eine sehr hübsche Entwicklung, wie ja insgesamt die Haltung der linken Bildungselite in dieser Frage sehr erfreulich ist. Und vor allem, wie es sich in diesen Kreisen gehört, so erfrischend divers.

Diese bescheidene Selbstbeschreibung und damit auch die daraus gezogenen Schlüsse sind fraglos richtig. Wer zum Beispiel als studierender „Queer for Palestine“ die Hamas-Flagge schwenkt, muss einfach einen höheren Durchblick besitzen, den die Natur wirklich nicht jedem schenken konnte. Und es steht ebenso unumstößlich fest, dass Paternalismus, vor allem einer qua selbst attestierter geistiger Überlegenheit, generell ein überragendes politisches Erfolgsrezept darstellt. Das sollte sich die Linke keinesfalls madigmachen lassen. Sie weiß da auch die Bevölkerung fest an ihrer Seite, wie nicht zuletzt die flächendeckende Begeisterung über die diversen Moral- oder Sprachregelungen beweist, die fortschrittlicherseits in den letzten Jahren so erlassen wurden.

Das Neue an den amerikanischen Uni-Protesten ist aber ihre argumentative Untermauerung. Offenbar berufen sich die rabiaten Studenten gerne darauf, dass sie schließlich zur „Ivy League“ gehörten – also zu einer der elitärsten Privat-Unis wie Harvard oder eben Columbia – und somit ja wohl wüssten, was richtig und falsch sei. Weil eben: wahnsinnig gescheit. Also tut bitte gefälligst, was wir sagen.

Es ist halt nun einmal so, dass man die Leute manchmal auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen muss. Weil oft wissen die es ja nicht besser, die sind ja nur … Leute. Auf dieser grundlegenden Einsicht beruht ja zum Beispiel auch das österreichische Kammersystem. Quasi jeder gehört zu einer und finanziert eine mit, ob er will oder nicht. Und es ist nur zu seinem Besten! Umso bedauerlicher, dass die rote Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, nach Abschluss der AK-Wahlen in Ostösterreich nicht nur einen Rückgang in der Wählergunst verarbeiten musste, sondern auch einen – neuerlichen – in der Wahlbeteiligung. In Wien lag sie bei gerade noch 40 Prozent, in Niederösterreich und dem Burgenland überhaupt nur mehr bei einem Drittel. Damit nähert sie sich Sphären dieser österreichischen Spezialform der fast freiwilligen Repräsentativdemokratie, die bislang der Hochschülerschaftswahl vorbehalten waren. Dort fanden nur 21,2 Prozent der Studenten die ihnen großherzig zugestandene Zwangsmitgliedschaft auch großherzig genug, um wählen zu gehen. Ein Verhalten, das man schon als grob undankbar bezeichnen muss.

Eine ähnliche Undankbarkeit musste leider auch Präsidentin Anderl konstatieren. Man müsse die Menschen überzeugen, an der Demokratie teilzunehmen, meinte sie leicht tadelnd. Eine Ablehnung der Pflichtmitgliedschaft in ihrer SPÖ-Vorfeldorganisation konnte Anderl hingegen in der müden Beteiligung nicht erkennen. Wie denn auch.