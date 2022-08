Rainer Nikowitz: Ich sag ja nur!

Das ist ja wieder einmal typisch. Da bringt sich diese Frau um, ja? Diese angebliche Ärztin da, in Oberösterreich. Und wer hat darunter am meisten zu leiden? Ich! Mir wollen sie jetzt schon wieder weiß Gott was alles verbieten!

Dabei kann ich doch überhaupt nichts dafür, dass die jetzt so ein schlechtes Gewissen bekommen hat, dass sie das gemacht hat. Ich kenne diese Frau ja nicht einmal! Ich habe zwei, maximal drei Mal in den sozialen Medien von meinem verfassungsmäßig verbrieften Recht auf freie Meinungsäußerung in Bezug auf sie und ihre zweifelhaften Ansichten Gebrauch gemacht. Und deswegen werd ich da jetzt gleich wieder hergestellt wie ein Verbrecher? Das kann es ja wohl nicht sein. Weil, bei Gott: Die hat das ja so was von verdient gehabt! Dass sie sich meine freie Meinung anhören muss, meine ich. Geradezu gebettelt hat sie darum! Ich meine, einfach so Menschen gegen Covid zu impfen – und das als Ärztin!! Geht’s noch?

Und dann soll ich als vernünftiger, freier Bürger auf einmal kein Recht mehr haben, dieses Verbrechen entsprechend zu kommentieren? Und jetzt, wo diese Frau weg ist und endlich keine Gefahr mehr für uninformierte Bürger und unschuldige Kinder darstellt – da soll ich mich nicht einmal mehr öffentlich darüber freuen dürfen? Das will man mir auch noch verbieten? Ja wo sind wir denn bitte? In Deutschland vielleicht? Oder irgendwo in Skandinavien in einer anderen von diesen anderen linksgrünen Meinungsdiktaturen? Da gibt es ja schon genügend abschreckende Beispiele, wo die Freiheit überall mit Füßen getreten wird. Da braucht keiner von denen über den Putin reden. Weit hamma’s bracht! Ich sag Ihnen eines: Jeder dahergelaufene Kameltreiber hat in diesem Land mehr Rechte als ein anständiger Bürger wie ich, das ist die traurige Wahrheit. Danke, Merkel!