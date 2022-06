Rainer Nikowitz: Im Westen nichts Neues

Erdoğan: Dieses Einstimmigkeitsprinzip ist ja so etwas von praktisch! Jeder Furz auf Beinen kann einen ganzen Kontinent in Geiselhaft nehmen, wenn ihm gerade danach ist. Das haben sie in Brüssel wirklich wieder einmal bis ins letzte Detail durchdacht.

Orbán: Man redet ja öfter einmal von Elitenversagen. Zum Glück gibt es das aber bei der EU nicht. So schade, dass Sie da nicht dabei sind, mein lieber Freund!

Erdoğan: Ja, wirklich. Das wäre vielleicht ein Spaß! Aber ich habe zum Glück wenigstens die NATO, bei der ich tun kann, was ich am besten kann.

Orbán: Sie meinen, Ländern, die im Gegensatz zu dem Ihren über Dinge wie Vernunft oder gar Anstand verfügen, hemmungslos auf den Sack zu gehen?

Erdoğan: Ja! Und diese Skandinavier sind mir schon lang ein Dorn im Auge. Die sind so … anders.

Orbán: Aber was wollen Sie denn nun genau von denen? Was sollen die mit den Kurden machen?

Erdoğan: Zuerst einmal: sie auch „Bergtürken“ nennen, wie ich. Und sonst … Ach, eigentlich ist das ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich hab wieder einmal meine 15 minutes of fame, und alle anderen müssen so tun, als wäre ich ein ernst zu nehmender Gesprächspartner und nicht nur ein ständig herumkrakeelender Wirtshausraufer mit religiös verbrämtem Caesarenwahn.