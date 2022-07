Rainer Nikowitz: Mangelware

Da demonstriert ein Politiker endlich einmal launige Volksnähe – und wird dann dafür von allen Seiten geprügelt. Dabei war der Tipp von Bundeskanzler Karl Nehammer, zur Krisenbewältigung auf ein bewährtes österreichisches Hausmittel zurückzugreifen, doch gar nicht so übel. Denn Alkohol gibt es in der Mangelwirtschaft, in der wir uns befinden, ja wenigstens noch genug. Der Ausfall russischen Wodkas ist zwar bedauerlich, allerdings kann der zum Glück noch problemlos durch inländischen Obstler substituiert werden, da sind wir deutlich besser aufgestellt als bei Gas.

Allerdings müssen wir den Alkohol schon jetzt zunehmend zu Hause konsumieren, denn für die Anzüchtung eines gepflegten Damenspitzerls beim Wirten fehlt es mittlerweile in weiten Teilen des Landes schlicht an Servierpersonal. Und auch an Köchen, die man für die Schaffung einer ordentlichen Unterlage vor dem Saufen, etwa in Form eines Schweinsbratens, bräuchte. Es ist absehbar, dass diese Engpässe die österreichische Seele auf Dauer mindestens so stark belasten werden wie die Corona-Lockdowns.

Bei den Psychopharmaka, der anderen vom Kanzler beworbenen Krisenabhilfe, ist es übrigens ähnlich. Ich nehme zwar an, dass von denen genügend auf Lager sind – allerdings fehlt es für uns in zwei Pandemiejahren offenbar einigermaßen zahlreich leicht wucki Gewordene an Psychiatern und Therapeuten, die sie uns auch verschreiben könnten. Dieses Missverhältnis wird sich eher nicht bessern, wenn wir im Winter in kalten Wohnungen sitzen und uns mit Frau und Kindern um die einzige Patchworkdecke streiten.

Denn es fehlt ja, wie wir wissen, an Gas, Öl und Strom. In weiterer Folge gibt es auch kaum mehr Solarpaneele und Wärmepumpen, und wenn doch eine Lieferung eintrifft, weil der Containerschiffsstau vor Rotterdam und Bremerhaven trotz des Fehlens von genügend Arbeitern zur Entladung derselben etwas kleiner geworden ist, dann haben wir eigentlich kaum jemanden, der diese Dinger auch montieren kann. Wer seinem Kind heute nicht dringend nahelegt, sich statt des Studiums der Publizistik oder Soziologie eher den Installateurwissenschaften zuzuwenden, macht sich grober Gefährdung der Zukunftschancen des Nachwuchses schuldig. Ähnlich krisensicher ist maximal noch Genderwissenschaft, die dort ausgebildeten Universalgelehrten braucht man heutzutage ja praktisch überall.