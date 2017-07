Rainer Nikowitz: Minister Sinister

Johannes Hübner, der bei seinen Freunden allein mit der Nennung des Namens „Kohn“ Heiterkeitsausbrüche hervorruft, gilt in der FPÖ als ministrabel. Na dann.

Unterläufel: Herr Minister, Herr Minister! Schnell!

Hübner: Nur keine jüdische Hast, Wolf-Dietrich! Was is denn los?

Unterläufel: Da is einer am Telefon! Der Amerigana!

Hübner: Aber Wolf-Dietrich! Seit der Donald das Weiße Haus mit der Überfülle seiner guten Ideen befruchtet, sagen wir nimmer „der Amerikaner“. Das ham wir im vaterländischen Krieg und seiner 70-jährigen Verlängerung gsagt. Aber jetzt haben wir ihn ja gewonnen – wenn auch nur durch Unterwanderung.

Unterläufel: Also gut: Ein Amerigana is am Telefon.

Hübner: Welche Küste?

Unterläufel: Hä?

Hübner: Ost oder West?

Unterläufel: Woher soll i des wissen?

Hübner: Haben Sie nach dem Telefonat noch alle Ihre Finger?

Unterläufel: Wart … eins, zwei, drei, vier. Ja, passt.

Hübner: Äh … vier?

Unterläufel: Einer ist im Feld geblieben.

Hübner: Im Feld? Wie das? Unterstützungseinsatz beim russischen Befreiungskampf in der Ost-Ukraine?

Unterläufel: Wehrsportübung im West-Wienerwald. Und dabei irreparable Quetschung durch eine herabfallende volle Bierkiste.

Hübner: Niemand hat behauptet, dass der Kampf um das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes keine Opfer fordern wird. Aber wie auch immer: Sie haben also no zumindest so viele Finger wie vorher. Somit kann es niemand von der Ostküste sein, hehe!

Unterläufel: Ah so, jetzt hab i’s! Ich liebe Ihren jüdischen Humor! Sie kommen ja glei nach dem Kishon.

Hübner: Ein bisserl auf die Sprache achten, gell Wolf-Dietrich? Ein Arier kann bekanntlich niemals hinter einem Juden kommen.

Unterläufel: Natürlich, wo hab ich nur meinen Kopf.

Hübner: Na, hoffentlich net im Hintern von irgendeinem Rothschild. Des hat ja schon einmal schlimm geendet, net wahr?

Unterläufel: Meinen Sie jetzt, mit dem Holocaust?

Hübner: Womit?

Unterläufel: Na ja, mit der Geschicht damals, wo wir die Juden leider … dings mussten.

Hübner: Sagen Sie einmal, Wolf-Dietrich, wie haben Sie diesen Job in meinem Kabinett eigentlich bekommen?

Unterläufel: Na ja, das Übliche halt. Untadelige Familiengeschichte mit zwei Untersturmbannführern in unmittelbarer Verwandtschaft, richtiger Vorname. Und dann die Qualifikationen.

Hübner: Die da wären?

Unterläufel: Drei gefochtene Mensuren, zwei Online-Bestellungen bei Thor Steinar, eine Verurteilung wegen eines Hasspostings.

Hübner: Das ist zwar einigermaßen beeindruckend, aber leider fehlt die geschichtliche Vorbildung völlig.

Unterläufel: Na ja, ich hab schon in der Schule …

Hübner: Hören S’ mir auf mit Schule! Staatlich verordnete Geschichtsklitterung! Sonst wüssten Sie ja, dass da damals nix gewesen ist.

Unterläufel: Nix?

Hübner: Rein gar nix. Nur eine Erfindung der Siegermächte, um uns unters Joch zu zwingen. Hat ja auch lang funktioniert. Aber jetzt ist damit endgültig Schluss.

Unterläufel: Verstehe. Ich werde mich bessern. Und was mach ich jetzt mit dem Amerigana?

Hübner: Was hat er denn gsagt? Irgendeine Information, von wo er anruft?

Unterläufel: Irgendwas mit „Secretary Of State“.

Hübner: A Sekretär? Na, dafür hab i wirklich keine Zeit. War sonst no irgendwas?

Unterläufel: Wie jeden Tag: eine elektronische Depesche vom Herrn Kadyrow aus Tschetschenien.

Hübner: Ah, endlich! Was schreibt denn die alte Hütte heut?

Unterläufel: Zitiere: „Deine Pferd ist schwul. Ich es schlagen!“

Hübner: Hahaha, köstlich! Der ist mir vielleicht einer, der Ramsan!

Unterläufel: Darf ich fragen, was das heißt? Ist das irgendein abhörsicherer Code unter Staatsmännern auf höchster Ebene?

Hübner: Ach wo. Das ist nur sein heutiger Zug in unserer Fernschach-Partie. Wir sind ja gut befreundet.

Unterläufel: Aber … dürfen wir denn mit einem Islamisten befreundet sein?

Hübner: An sich natürlich nicht. Aber wenn der Islamist der Kettenhund von unserem väterlichen Freund und Vorbild Wladimir in Moskau ist, dann mach ma gern eine Ausnahme.

Unterläufel: Puuh. Diese internationalen Verflechtungen sind schon kompliziert auch.

Hübner: Gar nicht so. Wenn ich als Profi mir die anschau, seh ich auch nur ein Schachbrett.

Unterläufel: Bitte?

Hübner: Schwarz-weiß.

Unterläufel: Ich bin ja so dankbar für die Chance, von den Besten zu lernen!

Hübner: Ich sorg schon dafür, dass Sie nicht durch den Rost fallen! Rost fallen, höhö! So und jetzt sagen S’ einmal: Wohin geht eigentlich mein nächster Staatsbesuch?

Unterläufel: Ungarn. Wie immer.

Hübner: Ah, das Anti-Soros-Symposium?

Unterläufel: Ja.

Hübner: Die Arbeit wird einfach nicht weniger.

