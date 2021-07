Rainer Nikowitz: Naseweis

Strache: So, kömma jetzt bitte endlich anfangen mit dera bleden Vorstandssitzung? I muaß dann nämlich bald gehen.

Kickl: Was hast denn leicht vor? Hast Theaterkarten oder was?

Hofer: Hihi! Köstlich! Irgendwann amoi muaßt du a richtiges Kabarett machen, Herbert.



Strache: Die Gschicht warat a so: I hab vor ana Stund a Viagra gnommen. Und wenn i net bald heimkomm, dann war's für die Würscht.

Kickl: Na und? Zahlt ja eh die Partei.



Strache: Trotzdem wär's schad drum.

Kickl: Oh mein Gott! Was für a Härtefall!

Hofer: Jetzt reiß di a bissl am Riemen, HC!

Kickl: Höhö! Der war oba a nit ganz schlecht!



Strache: Schee, dass ihr zwa so lustige Kampln seid's. Aber trotzdem: Fang ma jetzt an oder net?

Hofer: Wir sollten scho no auf den Joschi warten, findst net?



Strache: Und wo is der scho wieder?

Kickl: Na, wo wird der scho sein. Am Häusl natürlich.



Strache: Scho wieder? Da war er doch erst vor 20 Minuten.

Hofer: Und vor 40 Minuten. Und vor ana Stund. Und und und ...



Strache: Was treibt der dort bitte die ganze Zeit?

Kickl: Na, was wird er scho treiben? Die Nacht is jung!



Strache: Oha. Ah so.

Hofer: Also, i weiß ja jetzt wirklich net, worauf du da anspielst.

Kickl: Nit?

Hofer: Nein. I glaub ja vielmehr, der Joschi muaß jetzt einfach nur groß.

Kickl: Pruuuust!



Strache: I muss sagen, i hab dafür null Verständnis.

Hofer: Echt net? Des kommt jetzt a bissl überraschend.



Strache: Des Zeug vertragt si halt so schlecht mit Viagra.

Kickl: Aha. Woher wiss ma dos denn so genau, ha?



Gudenus: Sodala! Gemma's an! Schee, dass ihr alle da seid's, übrigens. I kann euch ja gar net sagen, wie froh i bin, dass i euch alle kenn. Mir geht jedes Mal des Herz auf, wenn i euch seh. Und i denk mir, i sag euch des viel zu selten. Zum Beispiel dir, Herbert. Du bist mei großes Vorbild. Und darum möcht i dir jetzt meine Gefühle ...

Hofer: Wenn er scho net Diarrhö hat, dann ja wenigstens Logorrhö.



Strache: Immer desselbe.

Gudenus: HC, oh du mein Augenstern! I möcht dir gern vorlesen, was i unlängst über di in mei Tagebuch gschrieben hab: "Liebes Tagebuch! Heute hab ich mit HC mehrere Lin ...



Strache: Die Sitzung ist eröffnet!! Was steht heut auf der Tagesordnung?

Kickl: Wart amol Ah ja: Auslända, Law and Order und - Auslända!



Strache: Gibt's dazu irgendwas Besonderes, was anliegt? Oder nur same procedure as last week?

Kickl: Same procedure as every week!

Gudenus: Auslända, grrrr! Gsindl! Verbrecher! Umvolker sowieso! Verschärfen! Ollas! Ausse! Olle!



Hofer: Grad war er no so freundlich.

Kickl: I glaub, er hat im Moment einfach sehr starke Gefühle. Und zwar alle auf amol. Und er muss ihnen einfach freien Lauf lassen.

Gudenus: Genau. Und drum muss i euch jetzt kurz amoi darlegen, was i alles gegen Auslända hab. Dauert maximal 15,20 Minuten. Also erstens ...



Strache: Müss ma von irgendwas Unangenehmem ablenken?

Hofer: Müss ma des irgendwann net?



Strache: Also mach ma a Kampagne? Hast scho an Spruch, Herbert?

Kickl: Sichalich! Unter an Foto von an Neger mit an schwarzen Balken über de Augen steht: "Kommt her über des Meeres Wogen - weil er will hier verkaufen Drogen!"



Hofer: Ich hab einen Einwand.

Kickl: Was?



Hofer: Wird ma bei an Neger den schwarzen Balken über die Augen überhaupt sehen? Hehe!

Gudenus: Sehr guat is des! Dann setz ma des um, zackzack! I ruf de Druckerei an und bestell 5000 Plakate. Nein, 10.000. Und i mach ihnen Dampf, dass sie des bis morgen auf'd Nacht liefern. Und dann geh i in der Nacht glei plakatieren, i kann sowieso net schlafen. Außerdem kann ma in der Nacht ungstraft de Plakate von den Roten überkleben, des erinnert mi an früher, weißt no HC? Wie wir immer ...



Kickl: Des mit dem viel Reden is a bissl nervtötend, ka Frag. Aber ansonsten entwickelt er in dem Zustand a an ziemlichen Zug zum Tor, findet's nit?

Strache: Mir is er manchmal unheimlich. I weiß net, ob uns des net irgendwann amoi aufn Schädel fallen wird.

Hofer: Des kann do net schlecht sein, wenn ma seine Ziele mit so einer ungeheuren Energie verfolgt.



Strache: Aber ma is halt möglicherweise dabei net immer Herr seiner Sinne.

Kickl: Mei. Als ob uns dos schon jemals bei irgendwem gstört hätt



Strache: A wieder wahr. Also guat, dann mach ma des so. Die Sitzung is geschlossen. Joschi?

Gudenus: Hmm?



Strache: Wir zwa müssen no kurz reden wegen dem Termin für den Sommerurlaub.

Gudenus: Ja eh! Mach ma sofort, HC. Aber vorher muaß i no dringend aufs Klo!