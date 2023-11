Aber noch viel indignierter war Wolfgang Sobotka natürlich über die Tatsache, dass es da draußen – oder von ihm aus gesehen vielmehr: da unten – schon wieder einmal ein paar Knilche gab, die sich ernsthaft anmaßten, ihn zu kritisieren. Die sich renitent weigerten, brav in dem Takt zu wippen, den er, der Leonard Bernstein aus ganz Waidhofen und Umgebung, vorgab. Wieder einmal rieben sich Säue an der Mostviertler Eiche – und das nur, weil sie ihm diese eine, diese zutiefst österreichische Eigenschaft neidig waren, die aus ihm einen dermaßen erfolgreichen Politiker gemacht hatte: dass er durchaus gern einmal fünf gerade sein ließ.

Und dies tat er ja beileibe nicht erst, seit seine solide Grundausbildung am „Erwin-Pröll-Institut für die angewandte Verniederösterreicherung der ÖVP“ dafür gesorgt hatte, dass er auf den Sessel des Ersten Nationalratspräsidenten geweht worden war. Und damit ein Amt bekommen hatte, mit dem er sein großes Vorbild eigentlich sogar noch überflügelt hatte. Denn es mochte zwar durchaus so gewesen sein, dass einst so manche Wachauer Goldhaubenfrau mit weichen Knien nach dem Riechsalz rufen musste, wenn der Erwin das Rednerpult erklomm. Aber trotzdem war der Pröll nur Kaiser von Niederösterreich gewesen. Wolfgang hingegen war es von ganz Österreich!

Also zumindest fühlte es sich für ihn so an. Denn dass sein Amt formal nur das zweithöchste im Staate sein sollte, das war zum Beispiel auch so eine Sache, bei der es der Wolfgang, jovial, wie er nun einmal war, nicht so furchtbar genau nahm. Klar, da war noch Van der Bellen. Aber den nahmen ja nicht einmal mehr die Hunde ernst. Und außerdem: Seit der olle Pröll in Rente war, gab es oberhalb vom Sobotka Wolfgang ohnehin noch maximal den richtigen Godfather. Den im Himmel. Und selbst der musste manchmal Abstriche machen.