Ludwig

Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich möcht auch gleich zur Sache kommen: Ich hätt mir gedacht, es kann net schaden, beizeiten damit anzufangen, ein paar Eckpflöcke für unsere zukünftige Koalition einzuschlagen!

Nehammer

Moment! Jetzt kenn i mi net aus.

Meinl-Reisinger

Wird net des letzte Mal gwesen sein.

Nehammer

Wennst frech bist, dann hat es sich glei fertigverhandelt, gell?

Meinl-Reisinger

Und was machst dann? Einen Aufguss mit der Gewessler?

Nehammer

Michl, bei allem Respekt: Wenn wir über a Koalition reden – sollt dann net statt statt dir eher wer anderer dasitzen? Der SPÖ-Bundesparteichef am End?

Ludwig

I hab den Babler Andi net den Parteitag gwinnen lassen, damit er mir dann später dreinredet.

Meinl-Reisinger

Erfrischend ehrlich! Des klingt ja ganz so, als würden wir da heut einmal unter Erwachsenen reden.

Ludwig

Da wär ich unbedingt dafür. Weil sonst hätt ich ja auch net dich eingladen – sondern die Grünen.

Nehammer

Also, ich muss sagen: Bis jetzt gfallt mir eigentlich alles sehr gut, was i da hör!

Ludwig

Schaut’s, der Fall is ja wohl klar: Wenn wir alle miteinander net wollen, dass der Kickl wirklich Volkskanzler wird, dann müssen wir uns irgendwie zsammraufen.

Meinl-Reisinger

Stimmt. Aber eins is trotzdem komisch: Wenn die SPÖ bei der Wahl Zweiter wird, dann wird ja wohl der Babler Andi Bundeskanzler. Insofern hätt seine Anwesenheit heute dann wieder vielleicht doch an schlanken Fuß gmacht.

Ludwig

I hab mir denkt, wir reden da heut unter Erwachsene?

Meinl-Reisinger

Eh.

Ludwig

Wir und Zweiter werden? Bierpartei und KPÖ treten bundesweit an. Spätestens damit is der zweite Platz für uns so wahrscheinlich wie für Rapid.

Nehammer

Geh bitte! Maximal Hartberg! Den putz i weg!

Meinl-Reisinger

Und wenn des scho a Nehammer sagt …

Ludwig

Und selbst wenn doch noch a Wunder passiert und wir den zweiten Platz irgendwie derrennen: Dann wird der Babler Andi trotzdem net Bundeskanzler. Weil wenn du, Karli, nur Dritter wirst – dann bist du nimmer ÖVP-Chef. Und dein Nachfolger wird dann garantiert lieber blau-schwarz machen, statt den Vizekanzler in einem mühsamen Dreierziegel unter einem Reichenfresser Babler.

Nehammer

Sehr stringent analysiert. Aber wart einmal … Heißt des jetzt, dass deine Wiener SPÖ-Funktionäre im Wahlkampf in Wirklichkeit für mich rennen werden? Weil ich in Wirklichkeit eure einzige realistische Chance auf eine Regierungsbeteiligung bin?

Meinl-Reisinger

Autsch! Der war ja jetzt aber richtig bös.

Ludwig

Na ja …, so weit würd ich jetzt net gehen. Aber ich räume ein: Mir is lieber, ich komm als Dritter in die Regierung, als ich komm als Zweiter in Opposition.

Meinl-Reisinger

Der Wolfgang-Schüssel-Hosenbandorden ist dir sicher.

Ludwig

Mir geht es dabei einzig um das Land und die Sache!

Nehammer

Was wär denn Sache?

Ludwig

Dass wir den Finanzminister kriegen. Der Hanke Peter wird das hervorragend machen.

Meinl-Reisinger

Ha! Wenn es die Wiener SPÖ nicht gäbe, man müsst sie glatt erfinden.

Ludwig

Das find ich auch. Und der Hanke erst!

Nehammer

Ein roter Finanzminister is zwar hart – aber wenn ma im Abtausch dafür einen schwarzen Bundeskanzler kriegt, immer no besser als jeder grüne Stein am Schädel.

Meinl-Reisinger

Ihr seid’s so arg!

Ludwig

Pragmatisch heißt das.

Nehammer

Ihr wollt’s die Bildung, oder? Könnt’s haben. Am Silbertablett.

Ludwig

Ich wissert für des Ressort auch in Wien keine besseren Händ’ als eure.

Meinl-Reisinger

Ja, genau. Aber eins frag ich mich schon, Herr Bürgermeister: Wenn du die Chancen der SPÖ so gelinde gesagt pragmatisch betrachtest – warum hast du den Babler dann eigentlich Chef werden lassen?

Ludwig

Weil’s sonst der Doskozil worden wär. In der Situation hätt i den Charly Kappl gnommen. Oder von mir aus den Didi Kühbauer. Als Zwischenlösung.

Nehammer

Als Zwischenlösung bis zum Hanke? Da hat si des Warten ja echt auszahlt.

Ludwig

Wenn ein Nehammer Bundeskanzler sein kann, dann ein Hanke aber no lang Finanzminister.

Meinl-Reisinger

Und er hätte auch den angenehmen Nebeneffekt, dass er für Wien sicherlich des Spendierhoserl anhätt.

Ludwig

Das ist nicht gänzlich auszuschließen. Ich darf also dieses erste Sondierungsgespräch als Erfolg werten?

Nehammer

Unbedingt!

Meinl-Reisinger

Was sagt ma net alles …

Nehammer

Ich weiß: Freundschaft!