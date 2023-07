Und? Schon auf Urlaub gewesen? Heiß, oder? Ich war ja noch dazu in Griechenland, müssen Sie wissen. Da ist es ordentlich zugegangen, mit den Feuern und allem, ich sag Ihnen. Abenteuerurlaub quasi, hehe. Also nicht bei mir direkt, bei mir war es sehr schön. Alles wie immer. Weil ich reise ja im Gegensatz zu vielen anderen klimafit. Man muss sich halt anpassen an die Verhältnisse – und das tue ich.

Die Leute sind nämlich schon auch selber schuld. Also nicht daran, dass es so heiß ist. Das hat es ja immer schon gegeben. Es gibt Aufzeichnungen aus dem Paläogastritikum oder wie das heißt, da sieht man, dass es früher auch schon heiß war, immer wieder zwischendurch halt. Das geht dann mit der nächsten Eiszeit wieder vorbei. Aber die Leute sind insofern schuld, als sie einfach viel zu gedankenlos sind beim Reisen. Als wäre es noch gar nicht zu heiß. Ich hingegen achte als erfahrener Reisender, der eben nicht stur wie ein Lemming mit der, tschuldigung, ziemlich dämlichen Masse mittrottet, bei der Buchung selbstverständlich darauf, dass ich mir eine Insel aussuche – auf der es gar keinen Wald gibt! Entweder, weil die Insel sowieso nur aus einem Haufen Steinen mit ein paar Ferienanlagen drauf besteht – oder weil der Wald dort eh schon letztes Jahr abgebrannt ist. Da ist man dann total auf der sicheren Seite.

„Wichtigste Regel des klimafitten Reisens: Man sucht sich einfach eine Insel, auf der der ganze Wald schon im letzten Jahr abgebrannt ist!“

Ich mein, heiß ist es dort dann zwar trotzdem, aber heute haben dort eh schon alle eine Klimaanlage. Also im Hotel. Nicht privat. Nur im Mietauto hab ich diesmal keine gehabt, aber das passiert mir nicht mehr. Ich meine, es waren zwar nur zehn Minuten, die ich immer vom Hotel zum Strand fahren hab müssen, weil ich kein Hotel mehr in der ersten Reihe gekriegt hab, aber die waren bei 45 Grad die Hölle, sag ich ihnen. Aber gut, wenigstens ist mir nicht mein Gepäck verbrannt wie denen auf Rhodos. An klaren Tagen haben wir übrigens die Rauchsäulen gesehen von dort. Da ist mir offen gestanden schon kurz mulmig geworden. Aber dann hab ich gemerkt, dass der Wind eh immer aus der anderen Richtung kommt und den Rauch in die Türkei oder so bläst. Von daher war das also auch kein Problem.

Es ist bei dem, was sie über den Klimawandel schreiben, leider viel Panikmache dabei. Unlängst hab ich gelesen, dass schon im April die Durchschnittstemperatur aller Meere auf der Welt so hoch war wie noch nie. Das klingt natürlich schlimm. Aber dann liest man, wie hoch denn diese Temperatur in Zahlen war: 21,1 Grad! Und das soll ein Wärmerekord sein? Das ist doch bitte arschkalt! Wenn das Wasser bei mir in Griechenland so kalt gewesen wäre, wäre ich aus dem Whirlpool gar nicht mehr rausgekommen. Und nächstes Jahr gleich nach Dubai geflogen.

Und das Meer wird ja sowieso bald wieder kälter. Das ist völlig logisch. Weil durch den warmen Sommer jetzt gerade ist es ja offenbar so, dass die Gletscher stark schmelzen, vor allem in Grönland und so. Das will ich ja gar nicht anzweifeln. Die fallen dann dort ins Meer als Eisberge. Aber was dann passiert, müsste eigentlich jeder wissen, der schon einmal ein Bacardi-Cola in der Hand gehabt hat. Der Eiswürfel schmilzt – und das Meer wird wieder kälter! Und schon ist dieser Teil des Klimawandels gestoppt. Auf ganz natürliche Weise. Und da braucht man jetzt echt kein Studierter sein, um auf solche Zusammenhänge zu kommen.

Ich mein, es kann natürlich schon sein, dass man da über kurz oder lang vielleicht nicht mehr hinfahren wird können, in den Süden. Das wär schon schad. Die Souvlaki bringen sie in Wien nirgends so zusammen. Aber ich hab sogar wo gelesen, dass, wenn es dort für den Tourismus zu heiß wird, die Bewohner dann auch wegziehen, irgendwohin weiter nördlich, wo es Arbeit gibt. Das können wir natürlich nicht brauchen. Ich meine, ich hab denen über die Jahre dermaßen viel Geld runtergetragen, frage nicht. Allein für den Metaxa. Und da werden die sich jetzt doch wohl eine Klimaanlage leisten können, damit sie das aushalten. Also privat, mein ich. Und im Hotel. Wobei sie Hotels dann ja gar nicht mehr brauchen – also eine Menge Klimaanlagen einsparen. Das ist genauso ein Nullsummenspiel wie bei den Eisbergen und dem warmen Meer. Und was die Arbeit betrifft, seien wir uns ehrlich: Die haben sie dort doch unten sowieso noch nie erfunden gehabt. Und dann auf einmal soll sie ihnen so stark abgehen, dass sie zu uns heraufkommen müssen? Sicher nicht!

Und ich fahr dann halt woandershin auf Urlaub, werd ich auch überleben. Wie den ganzen Klimawandel. Der Mensch ist ja sehr anpassungsfähig, da mach ich mir keine Sorgen. Um mich nicht und um die anderen sowieso nicht. Was aber nicht heißt, dass ich keine existenzielle Bedrohung für die Menschheit sehe. Ich bin ja nicht blind. Sie haben das vielleicht auch gelesen: Ein Whistleblower hat gerade erst vor dem Kongress in den USA gesagt, dass es Außerirdische gibt, es sind nämlich welche abgestürzt, in Amerika, wo sonst. Und wir? Sind total unvorbereitet!