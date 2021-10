Schallenberg ließ die Richterinnen in Afghanistan im Stich

Afghanistan. Sie erinnern sich? Schrecken, Chaos, Verzweiflung. Menschen, die sich in wilder Angst an die Tragflächen von Flugzeugen klammern und Minuten später in den Tod stürzen. Richterinnen, die sich, so hört man, in Verstecke verkriechen und um ihr Überleben zittern, weil die Taliban die Gefängnisse öffnen und Männer, die sie wegen Verbrechen an Frauen verurteilt haben, jetzt frei und auf Rache aus sind.

Wie entsetzt wir alle waren. Und wie schnell wir zu einer Tagesordnung übergegangen sind, in der solche Schrecknisse nicht mehr vorkommen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie rasch sich die freie Welt mit der Unfreiheit von Menschen unter Terrorregimes, vor allem mit der von Frauen, abfindet. Es geht bei ihnen ja auch um keine wirtschafts- oder machtpolitischen Interessen. Keine Lieferverträge auf der Kippe, keine Gewinnmargen bedroht. Frauen! Bestenfalls Humankapital, aber in wertloser Währung.