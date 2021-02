Sebastian Hofer: Eurovision

Nach dem Schiffsunglück vom 19. April, bei dem 800 Menschen vor der libyschen Küste starben, war die Bestürzung in Europa groß, und kurz schien es, als würde das Drama eine Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik auslösen. Betonung auf: kurz. Inzwischen haben wir schon wieder ganz andere Probleme, wahrscheinlich sogar bessere Probleme, weil immerhin lösbare. Zum Beispiel, wie man Maturafragen halbwegs sicher transportiert. Das Flüchtlingsdrama, das sich – seit Jahren, immer noch, auch in dieser Minute – an den europäischen Außengrenzen zuträgt, hat leider viel zu komplizierte Ursachen, an deren Veränderung wir außerdem scheitern werden. Denn der Mensch will die Verhältnisse ja genau so haben, wie sie sind. Wie sie sind, hat die in Hamburg ansässige – und nur mäßig Song-Contest-taugliche – Diskurs-Punk-Band „Die Goldenen Zitronen“ schon vor neun Jahren in ihrem Song „Wenn ich ein Turnschuh wär“ beschrieben: „Über euer scheiß Mittelmeer käm ich, wenn ich ein Turnschuh wär. / Oder als Flachbild-Scheiß – ich hätte wenigstens einen Preis.“