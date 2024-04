Steht der Wahlsieg der FPÖ fest?

Eine ganz normale Woche der FPÖ: Der Finanzskandal in der Steiermark zieht immer weitere Kreise, nun wird wegen Kindesmissbrauchsbildern ermittelt. In Niederösterreich vergibt der FPÖ-Landesrat Gelder aus dem Corona-Fonds an einen rabiaten Impfgegner. Ein Mitarbeiter der deutschen Schwesterpartei AfD sitzt in U-Haft, er soll für China spioniert haben. In Wien wird untersucht, welche Staatsgeheimnisse mutmaßliche Innenministeriumsspione an Russland verraten haben und welche Rolle die FPÖ dabei spielt. Das Europaparlament verurteilt die Nähe der FPÖ zum Kreml.

Kurz: eine ganz normale Woche der FPÖ. Geprägt von dubiosen Affären, schwerwiegenden Vorwürfen, ungeniertem Umgang mit Steuergeld. Bei jeder anderen Partei hätten die Skandalserien in Blau für gleich mehrere geschmalzene Wahlniederlagen gereicht. An der Teflon-FPÖ aber prallte bisher alles ab, ihre Fans erwiesen sich entweder als besonders verzeihend oder als außergewöhnlich vergesslich oder beides. Blau donnerte gegen „das System“ und segelte seit mehr als einem Jahr auf der Proteststimmung zu Wahlerfolgen und zu immer dominanteren Pole-Positionen in Umfragen. Und als unumstößliche Grundregel galt: Platz 1 bei der Nationalratswahl im Herbst ist der FPÖ nicht mehr zu nehmen, ihr Triumph steht fest. Spannend bleibt nur mehr, wer Platz 2 erobert – ÖVP oder SPÖ.