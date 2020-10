Rainer Nikowitz: Stockholm-Syndrom

Hacker: Morgen! Sorry, i bin a bissl spät dran.

Nehammer: Jessas. Da Weana.

Hacker: Servas, Heimwerker-King! No, scho was gflext heut?

Anschober: Schaffen wir es heut möglicherweise erstmalig, dass ma normal miteinand reden? Der Wiener Wahlkampf is ja jetzt Gott sei Dank vorbei.

Kurz: Tschapperl! Nachm Wahlkampf is vorm Wahlkampf!

Hacker: First things first.

Nehammer: Aber nachdem jetzt die Türken eh scho alle brav SPÖ gwählt ham, könnt ma ja vielleicht endlich amal ansprechen, dass des größte Problem in Wien de Türkenhochzeiten und de Balkandiscos san.

Anschober: Da bin i bitte dagegen!

Nehammer: Weil’s net stimmt?

Anschober: Naa. Weil unsere Wähler schon von Moria so verstört san, dass sie jetzt net no mehr Ausländerfeindlichkeit ertragen. Und im Homeoffice ham s’ no viel mehr Zeit zum Twittern!

Hacker: So weit i des mitkriegt hab, gibt’s de Türkenhochzeiten aber keineswegs nur in Wien – durchaus a weiter westlich. Wo sie eurer Wintersaison vielleicht noch a bissl abträglicher san oder?

Kurz: Des is wieder typisch für das fehlende Wiener Nationale-Schulterschuss-Gen. Unser Wintersaison is nämlich auch euer Wintersaison!

Hacker: Mhm. Wenn i mir eure Alpinkaiser so anhör, de ernsthaft jetzt des ganze Land in an Lockdown schicken wollen, damit sie zu Weihnachten wieder ihre Gondeln mit Bsoffene anfüllen können, dann muss i sagen: Ja, die Wintersaison is wirklich für alle da!