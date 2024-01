Superwahljahr: Plädoyer für die Pausetaste von der schrillen Dauergereiztheit

Der Rahmen war glänzend, die Stimmung feierlich, die Festreden strotzten vor erhabenen Plänen: respektvoll miteinander umgehen, andere Meinungen respektieren, das Vertrauen in die Demokratie sanieren. So tönten die Polit-spitzen vor einem Jahr bei der Eröffnung des prachtvoll renovierten Parlaments. Wie viele Neujahrsvorsätze hielt auch dieser nicht lange, bald wurde wieder mit Verve gepoltert und gezankt. Das Gros der Bevölkerung erwartet sich ziemlich exakt das Gegenteil von der Politik – nämlich: Probleme lösen! Weniger streiten! Derartige Wünsche kann man für naiv halten. Für realitätsfremd. Oder für verständlich.

Uff, Dauerkrisen ohne Pausetaste. Immer erhitzter dreht sich die Erregungsspirale, genüsslich befeuert von den Krawallorganen der Boulevarddemokratie Österreich. Und von den Rechtspopulisten, Geplärre ist deren Geschäft.

Reichlich erschöpft und angewidert vom hektischen Dauerabenteuer Politik, das nie Pause macht, schleppt sich das Wahlvolk genervt ins Superwahljahr 2024. Oft erschien der Begriff heillos übertrieben, etwa für zwei mäßig nervenzerfetzende Regionalwahlen. Heuer stimmt die inflationär verwendete Bezeichnung ausnahmsweise, 2024 ist wirklich ein Superwahljahr. Mit 4,2 Milliarden Menschen lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in einem der 76 Staaten, in denen die Politweichen neu gestellt werden. Unter reichlich turbulenten Vorzeichen, die Demokratie steht am Prüfstand: Der rabiate Schreihals Donald Trump nimmt Kurs aufs Präsidentenamt der USA, bei der EU-Wahl wird ein Ansturm der Rechtspopulisten befürchtet.

Auch in Österreich stehen gravierende Umwälzungen an: In der Festspielstadt Salzburg scheint ein kommunistischer Bürgermeister durchaus realistisch, ansonsten gilt als Grundmuster fix: 2023 war das Aufwärmjahr für das blaue Comeback, die FPÖ zog in zwei Landesregierungen ein. 2024 findet mit der Nationalratswahl das Hauptrennen statt. In Poleposition: Herbert Kickl und die FPÖ.

Zwei große Verlierer des Superwahljahrs zeichnen sich ab: die ÖVP, bei der nach den High-Ergebnissen unter Ex-Superstar Sebastian Kurz der bittere Kater und Serienverluste unvermeidlich sind. Und die Grünen: Seit über zwei Jahrzehnten, seit der Pioniertat Schwarz-Grün 2003 in Oberösterreich, regierten sie stets mit, zur Hochzeit um 2014 saßen sie mit Wien, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich sogar in fünf Landesregierungen. 2024 könnte das bittere Erwachen kommen, die Grünen erstmals seit 2002 überall auf die Oppositionsbank verbannt sein.